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Çizebildiği kadar çizdi

Yeni Sanat Vakfı tarafından düzenlenen “Çizebildiğim Kadar - Şafak Tavkul Hayatı ve Sanatı” sergisi AKM Galeri’de açıldı. Eşi Çiğdem Tavkul, vefatından sonra buldukları defterde yazan “Üretebildiğim kadar üretmeliyim” sözünden ilhamla serginin ismini koyduklarını söyledi.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
04:00 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
“Çizebildiğim Kadar - Şafak Tavkul Hayatı ve Sanatı” sergisi .

“Çizebildiğim Kadar - Şafak Tavkul Hayatı ve Sanatı” sergisi .

Merhum sanatçı Şafak Tavkul’un yaşamını ve sanat hayatını bütün yönleri ile anlatan retrospektif sergi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yeni Sanat Vakfı tarafından düzenlenen “Çizebildiğim Kadar - Şafak Tavkul Hayatı ve Sanatı” sergisinin açılışına ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Yeni Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kalın ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan katıldı. Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın yaptığı sergide, Hayy Bin Yakzan’dan Küçük Ok’a çizgi roman karakterleri, sulu boyadan yağlı boyaya bütün resim teknikleri, 15 Temmuz çizimlerinden Hac resimlerine

ilk dönem çalışmaları ile son günlerine dek ürettiği 110’a yakın eser yer alıyor.

HEPSİNİN HİKAYESİ VAR

Usta sanatçının eşi Çiğdem Tavkul’la geçtiğimiz 15 Temmuz Yeni Şafak Eki için yaptığımız röportajda, ölümünün ardından 2016’ya ait bir defterin daha çıktığını duyurmuştuk. Üzerinde “Zamanımın azaldığını hissediyorum, bir an önce üretebildiğim kadar üretmeliyim. Kendim için değil…” yazıyordu. Çiğdem Hanım serginin ismini oradan ilhamla koyduklarını söyleyerek, “Ben bu resimlerin hepsinin hikayesini biliyorum. Sergiyi gezen resim diye bakıyor, ben hikaye diye bakıyorum. Arkasında 57 sene olduğunu görüyorum. Benim için bazılarının kokusu, bazılarınınsa tadı var. Hem çok mutluyum hem bir o kadar da mahzun. Bu sergi ve kitap çalışması inşallah Şafak’ın bundan sonraki projeleri için bir besmele olur” ifadelerini kullandı.

5 ŞUBAT’A KADAR AÇIK

15 yaşındayken ilk sergisini açan Tavkul, 2021’de 58 yaşında vefat etmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan sergide, sanatçının eskizleri ve not defterleri de görülebilecek. Sergi, 5 Şubat’a kadar gezilebilecek.


#Çizebildiğim Kadar - Şafak Tavkul Hayatı ve Sanatı sergisi
#AKM
#Kültür Sanat
1 saat önce
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Çizebildiği kadar çizdi
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