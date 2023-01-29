Çizebildiği kadar çizdi

Merhum sanatçı Şafak Tavkul’un yaşamını ve sanat hayatını bütün yönleri ile anlatan retrospektif sergi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yeni Sanat Vakfı tarafından düzenlenen “Çizebildiğim Kadar - Şafak Tavkul Hayatı ve Sanatı” sergisinin açılışına ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Yeni Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kalın ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan katıldı. Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın yaptığı sergide, Hayy Bin Yakzan’dan Küçük Ok’a çizgi roman karakterleri, sulu boyadan yağlı boyaya bütün resim teknikleri, 15 Temmuz çizimlerinden Hac resimlerine

Usta sanatçının eşi Çiğdem Tavkul’la geçtiğimiz 15 Temmuz Yeni Şafak Eki için yaptığımız röportajda, ölümünün ardından 2016’ya ait bir defterin daha çıktığını duyurmuştuk. Üzerinde “Zamanımın azaldığını hissediyorum, bir an önce üretebildiğim kadar üretmeliyim. Kendim için değil…” yazıyordu. Çiğdem Hanım serginin ismini oradan ilhamla koyduklarını söyleyerek, “Ben bu resimlerin hepsinin hikayesini biliyorum. Sergiyi gezen resim diye bakıyor, ben hikaye diye bakıyorum. Arkasında 57 sene olduğunu görüyorum. Benim için bazılarının kokusu, bazılarınınsa tadı var. Hem çok mutluyum hem bir o kadar da mahzun. Bu sergi ve kitap çalışması inşallah Şafak’ın bundan sonraki projeleri için bir besmele olur” ifadelerini kullandı.