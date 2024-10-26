Çocuklar özgürce izlesin diye

TRT Çocuk’un sevilen karakterlerinden Elif yeni sinema filmi ile çocukların karşısına çıktı. “Elif ve Arkadaşları 2: Perişler” vizyona girdi. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında vizyona giren serinin ilk filmi “Elif ve Arkadaşları: Kapadokya” küçük izleyicilerden ilgi görmüştü. Yeni filmde ise Elif ve arkadaşlarına Perişler eşlik ediyor. Bu defa bir dans yarışması için çetin bir mücadele başlıyor. Filmin yönetmen ve yapımcısı İsa Görmüş ile sizler için konuştuk. Türkiye’de animasyon üretiminin şartlarından sektörün geleceğine, Elif’in hikayelerinden gelecek vizyonuna kadar geniş bir yelpazede sohbet ettik.





Elif ve Arkadaşları, TRT Çocuk ekranlarında ciddi bir kitleye sahip. Çocuklar çok seviyor. Televizyon ve ilk sinema filminden farklı olarak ne vaat ediyor film?

İlk filmimize kıyasla çok daha geniş bir dünya sunuyoruz. Bu sefer kahramanlarımız gökyüzünden yeryüzüne iniyor. Filmde yeni karakterlerimiz ve periler diyarından sevimli Perişler… Ayrıca, bu filmde animasyon tekniklerimizi de geliştirdik. Daha önce yerli animasyonlarda kullanılmamış birçok yeni teknoloji bu projede hayat buldu.





İsa Doğmuş

ÖZGÜN VE SAMİMİ HİKAYE KURDUK

Bu kısım önemli. Daha da önemlisi teknik yeniliklerle hikayeyi uyumlu hale getirebilmek. Nasıl bir anlatım ve görsel yaklaşım söz konusu?

Hikâye anlatımı bizim için filmin kalbi. Çocukların ilgisini çekmek ve hayal gücüne hitap etmek zor bir iş. Bu yüzden çok özgün ve samimi bir hikâye kurguladık. Görsellik konusunda ise çok hassas davrandık. Kapadokya’nın mistik havasını ve Uçhisar Kalesi’nin büyüleyici atmosferini ekrana en doğru şekilde yansıtabilmek için ciddi bir ön hazırlık sürecimiz oldu. Bu doğal güzelliklerle bütünleşen animasyon teknikleri, filmi izleyen çocuklar için adeta bir görsel şölen sunacak.

Animasyon, sinemanın en zor alanlarından biri. Uzun süre ve geniş ekiple ciddi emek istiyor. Nasıl bir hazırlık yapıldı ve ekip nasıl yol izledi?

Yaklaşık iki yıl süren bir yapım sürecinden geçtik. 50’den fazla kişilik bir ekip gece gündüz demeden bu projede çalıştı. Özellikle çocukların dünyasına uygun, onların ilgisini çekecek sahneler oluşturmak için yoğun mesai harcadık. Filmin her aşamasında temiz içerik anlayışına sadık kaldık, bu da bizi bir adım öne çıkaran en önemli unsurlardan biri oldu.





“TEMİZ İÇERİK” DİYE BİR DERDİMİZ VAR

Çocuk içerikli son dönemde çok tartışılıyor. Gerçekten çocuklara uygun ve özellikle bu toprakların kodlarını koruyan yapımların sayısı az. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz?

Temiz içerik dediğimizde, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyecek hiçbir unsura yer vermediğimiz anlayıştan bahsediyoruz. Dil, görsel öğeler, mesajlar ve genel atmosferde dikkat edilmesi gereken çok fazla detay var. Biz de tüm bu süreçlerde uzmanların görüşlerine başvurduk ve ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını izlemeye getirebileceği bir film ortaya koyduk. Filmimizin hedef kitlesi anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklar. Ancak ailelerin de keyifle izleyebileceği bir yapım ortaya koyduk.





TÜRKİYE’DE ANİMASYON SEKTÖRÜ ÇOK İLERLEDİ

Animasyon sektörünün kalbi Hollywood’da atıyor. Bir asırlık bir tecrübe söz konusu. Ancak Türkiye’de son yıllarda bu alanda ciddi gelişim var. Kıyas da oluyor haliyle. Siz ne düşünüyorsunuz?

Animasyon sektörü globalde çok ileride. Ancak biz de her geçen gün sektördeki yerimizi sağlamlaştırıyoruz. “Elif ve Arkadaşları 2” ile çıtayı daha da yükselttik diyebilirim. Animasyon kalitesi, hikaye derinliği ve kullanılan teknikler açısından çok ileri seviyedeyiz. Özellikle Türkiye’deki çocuklara kendi kültürlerinden hikayeler sunabilmek, onların dünyasında yer edinebilmek çok değerli. Elbette uluslararası projelerle kıyaslamalar olacaktır ama biz yerli projelerin de çok güçlü olduğunu ve çocuklarımızın kendi kültürel zenginliklerini tanımasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Film vizyona girdi. Yolu açık olsun. Son olarak ne söylemek istersiniz?

Tüm aileleri 25 Ekim’de sinemalarda bekliyoruz. “Elif ve Arkadaşları 2: Perişler” çocuklarınıza eğlenceli, renkli ve öğretici bir deneyim sunacak. Bu film sadece bir macera değil, aynı zamanda çocuklara birçok kazanım sağlayacak bir yolculuk. Hep birlikte kahkahalarla, heyecanla dolu bir dünya keşfet-meye hazır olun.











