9'uncu Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali için geri sayım başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek olan "Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali" için heyecan dolu bir geri sayım başladı. Altın Ayı Ödüllü Yönetmen Semih Kaplanoğlu kısa film üretimini ve genç yönetmenleri desteklemek amacıyla düzenlenen Kısa’dan Hisse Film Festivali’nde jüri başkanı oldu. Festivallerin sinema için önemine dikkat çeken Semih Kaplanoğlu "Bu dönemde festivaller gençlerin söyleyecek çok şeyi olduğunu dünyaya duyurmaya imkan veriyor" dedi.
175 bin TL nakdi ve yapım destek ödül
Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki ve sanatsal gelişimlerine destek olmak ve nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen Kısa’dan Hisse Film Festivali her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir ilgi gördü. Sinema sanatının çekirdeğini teşkil eden kısa film üretimine teşvik için düzenlenen festivale 400’e yakın başvuru yapıldı.
- Festivalin 9 Kasım’da gerçekleşecek ödül töreninde toplam 175 bin TL değerinde nakdi ve yapım destek ödülü dağıtılacak. Tüm bunların yanı sıra gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim ücreti de ayrıca ödenecek.
Ustalık sınıfları ve söyleşiler
Birbirinden farklı temalarla geniş kısa film seçkisini yoğun bir programla sinemaseverlerin ilgisine sunacak festivalde sürprizlerle dolu birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimleri gerçekleştirilecek. İşitme ve görme engelli bireylerin de unutulmadığı festivalde, özel olarak hazırlanan bazı gösterimlere ayrıntılı altyazı ve sesli betimlemeyle erişim mümkün olacak.
Alanında başarılı isimler festival yönetiminde yer alıyor
Alanında yetkin ve deneyimli isimler, festival yönetiminde etkin roller üstlenerek organizasyonun başarısına önemli katkılar sağlıyor.