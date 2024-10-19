9'uncu Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali için geri sayım başladı

Nuri Pakdil'in Türk edebiyatında ve düşünce dünyasında derin izler bırakan tüm edisyonları Ketebe Yayınları ile tekrar okuyucularla buluştu. İlk etapta 20 kitaptan oluşan eserin tanıtımı ise Pakdil'in vefat ettiği 18 Ekim tarihinde, ‘Koca Adam Merhaba!' sloganıyla Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Lansman ve anma programına siyaset ve edebiyat dünyasından birçok isim katılım gösterdi. Ketebe Yayınları bir ‘Saygı duruşu' olarak Nuri Pakdil'in eserlerini ve daha sonrasında ‘Edebiyat' dergisi verimlerinden ortaya çıkacak olan eserleri ‘Edebiyat Dergisi Kitaplığı' adıyla, yeni bir dizide bir araya getirmişti.