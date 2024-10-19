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9'uncu Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali için geri sayım başladı

9'uncu Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali için geri sayım başladı

Lokman Özdemir
13:0119/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nde jüri başkanı Semih Kaplanoğlu
Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nde jüri başkanı Semih Kaplanoğlu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek olan "Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali" için heyecan dolu bir geri sayım başladı. Altın Ayı Ödüllü Yönetmen Semih Kaplanoğlu kısa film üretimini ve genç yönetmenleri desteklemek amacıyla düzenlenen Kısa’dan Hisse Film Festivali’nde jüri başkanı oldu. Festivallerin sinema için önemine dikkat çeken Semih Kaplanoğlu "Bu dönemde festivaller gençlerin söyleyecek çok şeyi olduğunu dünyaya duyurmaya imkan veriyor" dedi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenecek
"Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali"
için geri sayım başladı.

2-9 Kasım tarihlerinde Türk Telekom Tivibu sponsorluğunda gerçekleşecek festivalin jüri başkanlığını Altın Ayı Ödüllü Yönetmen
Semih Kaplanoğlu
üstlendi.


Festvallerin sinema için önemine dikkat çeken Semih Kaplanoğlu
"Kısa’dan Hisse Film Festivali genç yönetmenlerin sesini duyurmasına imkan veriyor. Sinemamızın geleceği, genç yeteneklerin Kısa Film Festivali’nde umut dolu eserler sunmasıyla şekilleniyor. Bu zorlu dönemde festivaller, gençlerin söyleyecek çok şeyi olduğunu dünyaya duyurmaya imkan veriyor"
dedi.

"Başka Bi’ Festival"
mottosuyla yolculuğuna devam eden festival jürisinde Ödüllü Oyuncu Güliz Gençoğlu, Ödüllü Yönetmen-Senarist-Yapımcı Nuri Cihan Özdoğan, Animasyon Film Yapımcısı ve Yönetmeni Nurullah Yenihan, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven yer alacak.

175 bin TL nakdi ve yapım destek ödül


Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki ve sanatsal gelişimlerine destek olmak ve nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen Kısa’dan Hisse Film Festivali her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir ilgi gördü. Sinema sanatının çekirdeğini teşkil eden kısa film üretimine teşvik için düzenlenen festivale 400’e yakın başvuru yapıldı.


  • Festivalin 9 Kasım’da gerçekleşecek ödül töreninde toplam 175 bin TL değerinde nakdi ve yapım destek ödülü dağıtılacak. Tüm bunların yanı sıra gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim ücreti de ayrıca ödenecek
    .

Ustalık sınıfları ve söyleşiler


Birbirinden farklı temalarla geniş kısa film seçkisini yoğun bir programla sinemaseverlerin ilgisine sunacak festivalde sürprizlerle dolu birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimleri gerçekleştirilecek. İşitme ve görme engelli bireylerin de unutulmadığı festivalde, özel olarak hazırlanan bazı gösterimlere ayrıntılı altyazı ve sesli betimlemeyle erişim mümkün olacak.


Alanında başarılı isimler festival yönetiminde yer alıyor


Alanında yetkin ve deneyimli isimler, festival yönetiminde etkin roller üstlenerek organizasyonun başarısına önemli katkılar sağlıyor.


Festival Danışma Kurulu:
Yönetmen ve Senarist Muhammed Furkan Daşbilek, Yapımcı Betül Demir, Akademisyen Doç. Dr. Mesut Aytekin, Yayıncı ve Yazar Cevat Özkaya, Editör ve Yazar Asım Öz.

Yapım destek ana jürisi:
Yönetmen-Senarist Büşra Bülbül, Akademisyen-Yönetmen Deniz Telek, Yapımcı Emrah Kılıç.

Ön jüri:
Yönetmen- Senarist Mehmet Nuri Kaya, Yönetmen- Senarist Nesibe Sena Ayın, Yapımcı Elif Daşkaya, Yönetmen-Senarist Ahmet Duvar, Oyuncu- Eğitmen İlter Kapıcı.

Yapım destek ön jürisi:
Yönetmen-Senarist kardeşler Mert Sata ve Berk Sata, Akademisyen Doç. Dr. Ümit Sarı, Senarist-Yönetmen Leila Norouzi yer alıyor.




#Sinema
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