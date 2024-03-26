Çocuklar yetim kalmasın

Çocuk Hakları Platformu, her yıl Ramazan ayının 15. gününde çeşitli etkinliklerin yapıldığı “Dünya Yetimler Günü”nde, İsrail'in işgali altındaki Gazze'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde zulme uğrayan çocuklara dikkat çekmek için toplandı. “Çocuklar için yola çık” sloganıyla hareket eden Yetim Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı,Yeryüzü Çocukları Derneği ve Hukukçular Derneğinin katkılarıyla oluşturulan platformun basın açıklaması Rami Kütüphanesi yapıldı.

SORUMLUYUZ

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, Dünya Yetimler Günü'nün İslam İşbirliği Teşkilatının 2013 yılında aldığı karar doğrultusunda bu yıl 11. kez idrak edildiğini söyledi. Çocukların sevgi, şefkat görmeleri ve korunmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, “Kamplara kapatılan çocukların meçhul geleceğinden, açlıktan hayatlarını kaybeden çocukların ıstıraplarından, gecenin karanlığında bir karton üzerinde kıvrılan çocukların gördüğü kabuslardan, yetişkin insan muamelesi görerek saatlerce çalıştırılan çocukların sırtındaki terden, tek tek her birinden sorumluyuz” dedi.

İsrail'in saldırılarından etkilenenlerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altını çizen Yılmaz, “Belki şu anda Gazze'de 20 bine yakın yeni yetim çocuk olabilir, bunu bilemiyoruz. 7 Ekim'den önce Gazze'deki yetim sayısı 23 bin civarındaydı” ifadelerini kullandı. Yılmaz, dünyada 8 milyar insanın 2,5 milyarını çocukların oluşturduğunu, bunların en az 1 milyarının yetim, öksüz ve sosyal yetim statüsünde bulunduğunu kaydetti.

BUGÜN GAZZE’DE ÇOCUK ŞENLİĞİ YAPACAĞIZ

İHH İnsani Yardım Vakfı 2013 yılının sonunda İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bulunduğu 57 islam ülkesinin bulunduğu toplantıda 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü olarak ilan ettirirken amacın hayali bir farkındalık ve güzel çalışmalara öncülük edebilmek olduğunu söyleyen İHH Vakfı Başkan Yardımcısı Reşat Başer, “Biz hedefimize gayretimize yürümeye var gücümüzle devam edeceğiz ve islam dünyasını belirsizliğe sürükleme-yeceğiz. Bugün Gazze’de bir çocuk şenliğimiz var burada çocukların umutlarını diri tutacağız” dedi.

HERKESİ HUKUK MÜCADELESİNE DAVET EDİYORUZ

Çocuk Hakları Platformunun Sözcüsü avukat Betül Zağlı Topal ise İslam dünyasına Gazze'deki çocukları hatırlatmak istediklerini söyledi. Topal, yeryüzünün tüm çocukları için herkesi hukuk mücadelesine davet ettiklerini anlatarak, “Bugün Gazze'deki çocuklar, yarın Doğu Türkistan, bir diğer gün başka bir topyekun çocuk hak ihlallerinden, ölümlerinden bahsetmek istemiyorsak bugünden harekete geçmenin önemini vurguluyoruz” diye konuştu. Başlattıkları hareketin dünyadaki vicdanlı yüreklerle birleşip büyüyeceğini dile getiren Topal, yeryüzünün tüm yetimlerini korumak için yola çıktıklarını söyledi.



