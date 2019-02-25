Hayat Çok yaşa sen Ayşe ezgisi DOB sahnesinde yankılanacak
KÜLTÜR SANAT

​'Çok yaşa sen Ayşe' ezgisi DOB sahnesinde yankılanacak

'Çok yaşa sen Ayşe' ezgisi DOB sahnesinde yankılanacak

Muhlis Sebahattin'in yazdığı, prömiyeri 1929'da Samsun'da yapılan Ayşe Opereti, 90 yıl aradan sonra Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez sahneye konacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

"Çok yaşa sen Ayşe, köyün yıldızısın, biricik kızısın" sözleriyle hafızalarda yer edinen Ayşe Opereti, Devlet Opera ve Balesi (DOB) sahnesine çıkıyor. Muhlis Sebahattin'in yazdığı, prömiyeri 1929'da Samsun'da yapılan Ayşe Opereti, 90 yıl aradan sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarınca ilk kez sahneye konacak.

Yurt dışında eğitim almış köyün beyi Ahmet ile köy kızı Ayşe'nin ilk bakışta imkansız görünen aşkını anlatan eser, dans ve müziği bünyesinde birleştirecek.

İlk perdesi köyde, ikinci perdesi ise İstanbul'da bir köşkte geçen Ayşe Opereti'nde köy-şehir sentezi müziklere ve danslara da yansıyacak.

Eserde, geleneksel dans figürlerinin yanında vals, çaça gibi dönemin popüler danslarına da yer verilecek.

Genel Müdür Karahan başrolde

1920'lerde kaleme alınan, ilk gösterimi 1929'da yapılan eseri, 90 yıl sonra DOB repertuvarına kazandıran Genel Müdür Murat Karahan da eserde rol alacak.

Tenor Karahan, Ayşe'nin aşkı Ahmet rolüyle başkent seyircisinin karşısına çıkacak.

Rejisörlüğünü Yunus Emre Bozdoğan'ın, koreografisini Deniz Alp'in yaptığı eserde, koroyu Giampaolo Vessella, orkestrayı ise Murat Cem Orhan yönetecek.

Başrollerde Murat Karahan'ın yanı sıra Şenol ve Esin Talınlı, Emre Akkuş, Tuğba Dekak yer alacak.

Müzik düzenlemelerini Yusuf Yalçın'ın yaptığı eserde, kostümler Aydan Çınar, dekorlar Adnan Öngün, ışık ise Fuat Gök tarafından tasarlandı.

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Prömiyeri 27 Şubat Çarşamba akşamı Opera Sahnesi'nde yapılacak eser, şimdiden kapalı gişe oynayacak.

9 Mart Cumartesi de izleyiciyle buluşacak eserin temsilleri sezon boyunca devam edecek.

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