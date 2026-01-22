Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Cuma hutbesinde ’Minberler bayrakla süslensin’ teklifi

Cuma hutbesinde ’Minberler bayrakla süslensin’ teklifi

09:3222/01/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik saldırı milyonlarca vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.
Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik saldırı milyonlarca vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.

Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepkiler sürerken, Bursa’da görev yapan bir imamdan bu hafta cuma günü irad edilecek hutbeler için dikkat çeken bir öneri geldi.

Muradiye Camii İmamı Muhammed Lütfi Taşcı, camilerde cuma hutbesi irad edilirken minbere Türk bayrağı asılmasını teklif etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teklif acizane benden, takdir din ve devlet büyüklerimizdendir" ifadelerini kullandı.

Taşcı, ay-yıldızlı bayrağın millet için taşıdığı anlamı, "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı bayrağımız canımızdır" sözleriyle dile getirdi.

İmam Taşcı, söz konusu önerisini Cumhurbaşkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nı etiketleyerek paylaşmasıyla da dikkati çekerken, Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik saldırı, sosyal medya başta olmak üzere kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, milyonlarca vatandaş bayrağa yapılan saygısızlığı kınamıştı.



#bayrak
#suriye
#cami
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5 YIL ERKEN EMEKLİ OLACAK MESLEKLER: Yıpranma payı düzenlemesi sonrası 5 yıl erken emekli olacak meslekler hangileri?