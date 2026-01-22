Cuma hutbesinde ’Minberler bayrakla süslensin’ teklifi

Muradiye Camii İmamı Muhammed Lütfi Taşcı, camilerde cuma hutbesi irad edilirken minbere Türk bayrağı asılmasını teklif etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teklif acizane benden, takdir din ve devlet büyüklerimizdendir" ifadelerini kullandı.

İmam Taşcı, söz konusu önerisini Cumhurbaşkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nı etiketleyerek paylaşmasıyla da dikkati çekerken, Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik saldırı, sosyal medya başta olmak üzere kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, milyonlarca vatandaş bayrağa yapılan saygısızlığı kınamıştı.