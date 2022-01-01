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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karakaya kaleminin silahşoruydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akit gazetesi eski genel yayın yönetmeni Hasan Karakaya’nın vefatının 6. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katıldı. Erdoğan, Karakaya için, “Gerçekten Hasan Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi manada silahşoruydu” yorumunu yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karakaya kaleminin silahşoruydu​​​
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 6. Yıl Dönümünde Akit gazetesinin genel yayın yönetmeni gazeteci Hasan Karakaya için düzenlenen anma programına katıldı. Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretlerinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle Karakaya’nın 30 Aralık 2015’te kaybedildiğini hatırlatarak, “Gerçekten Hasan Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi manada silahşoruydu. Üstadın ifadesiyle ‘Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın/Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın.’ dediği gibi Hasan Karakaya kardeşim de aynen bu ifadelerin kalemiydi” dedi.

  • Basın yayın dünyasında darbeci zihniyetle samimi bir hesaplaşma yapılamadığına dikkat çeken Erdoğan, “Bu kalemşörler cumhuriyet mitinglerinden, gezi olaylarına, 17-25 Aralık’a, 15 Temmuz darbe girişimine kadar demokrasimize yönelik tüm girişimlerde tetikçilik yapmaktan geri durmadı. Gün oldu çapulcuları savundular, gün oldu teröristlere sözcülük ettiler, gün oldu Türkiye’yi karaladılar, gün oldu yabancı güçlere ülkemize müdahale çağrısı yaptılar. Ama her seferinde gizlemeye çalıştıkları faşist karakterlerini ellerine geçirdikleri ilk fırsatta ortaya dökmekten çekinmediler. 2023’e giden süreçte medyamızın bu iç hesaplaşmayı da yapacağına, bu habis zihniyetten kendisini bir an önce kurtaracağına inanıyorum” dedi.

Hasan Karakaya
Hasan Karakaya
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