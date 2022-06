Cüneyt Arkın'a son veda

\"HER YERDE O VAR\"<br><br>O hayatında hep ‘milletim’ dedi ‘halkım’ dedi ‘vatanım’ dedi ve şimdi cennete gitti biliyorum ama gerçekten böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar. Benim için gerçekten konuşmak çok güç baktığım her yerde o var. Her şeyi ondan öğrendik, attığım adımda, baktığım her yerde o var.