Cüneyt Arkın'a son veda

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı.

Cüneyt Arkın’ın cenazesi eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı. Arkın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu.

Gözyaşlarını tutamayan Murat Arkın babasını tabutunu sevdi. Arkın’ın cenazesi eskort eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak tören için yola çıkarıldı.

Cüneyt Arkın için AKM'de tören düzenlendi

Kalp durması sonucu hayata veda eden usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı. Arkın için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Usta ismin oğlu Murat Arkın yaptığı ilk açıklamada, 'Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu' dedi.

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Usta sanatçının cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın naaşı AKM'de düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"Yeşilçam’ın Sultanı" Türkan Şoray’dan Cüneyt Arkın’a veda

Yeşilcam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Teşvikiye Camii’nde son yolculuğunda uğurlandı. Cüneyt Arkın’ın tabutuna kapanan "Yeşilçam’ın Sultanı" Türkan Şoray, gözyaşlarına boğuldu. Arkın’ın çok sayıda hayranının katıldığı törende oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Türkan Şoray çok sayıda filmde beraber rol aldığı Cüneyt Arkın’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cüneyt Arkın’ın tabutuna kapanan Şoray, gözyaşlarına boğuldu.

Kerem Alışık, "Çok önemli büyük bir sanatçıydı. Hakikaten filmimiz koptu diyebilirim. Sokaklarda adı koşturduğumuz çocukluğumuz, içimizden bir parça koptu. Sıcak ekmek kokuları bıraktı gitti. Başımız sağ olsun milletçe. Mekanı cennet olsun" dedi.

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Törene katılan Burak Özçivit ise, "Hepimiz için çok önemli biriydi. Son görevimizi yapmaya geldik. Benim için onun yeri çok ayrı. En son ’Kuruluş Osman’ da birlikte rol aldık. En zor süreçte bizim yanımızdaydı. Pandemi sürecinde o yaşta, o enerjisiyle kalktı geldi. Ekibi motive etti. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Arkın’ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Nuri Alço, "Cüneyt abi Türk sineması deyince ilk akla gelecek isimlerden biri. Türk sineması onun sayesinde var. 3 nesil Cüneyt Arkın’ı tanır. Sinemayı sevdiren yegane insandır. Onu erken kaybettik. Yeri doldurulamayacak bir insandı. Kendi emekleriyle bir yere gelen bir insandı. Kendi mesleğini bıraktı. Türk sineması varsa onun sayesinde var. Sinemayı gençlere çocuklara sevdiren tek insandı" dedi.

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OYNAT 00:58 Cüneyt Arkın'ın naaşı AKM'ye getirildi Kalp durması sonucu hayata veda eden usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Arkın için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Usta ismin oğlu Murat Arkın yaptığı ilk açıklamada, 'Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu' dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 46 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede kalbinin durması sonucu 85 yaşında yaşamını yitirdi.<br><br> Cüneyt Arkın'ın cenazesi, tören için ailesi ve yakınları tarafından Zincirlikuyu'dan alındı. <br> Cüneyt Arkın'ın naaşı motosikletli eskortlar eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Arkın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu. Gözyaşlarını tutamayan Murat Arkın babasını tabutunu sevdi. Arkın için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın da salondaki yerini aldı. Hayat arkadaşına son görevini yerine getirmek için salona gelen Betül Arkın zor anlar yaşadı. Ediz Hun, Levent Çakır, Nuri Alço ve 'Hababam Sınıfı' oyuncularından Teoman Ayık ve Ahmet Arıman da Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Tören, Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmlerinden kesitlerin yer aldığı sunum ile başladı. Arkın, dakikalarca ayakta alkışlandı. Cüneyt Arkın'ın yakın dostları ve ailesi usta sanatçıyı anlatırken duygusal anlar yaşandı. EDİZ HUN: BEDENİMDEN BİR PARÇA KOPTU<br><br><br>\"Acımız çok büyük. Sevgili Cüneyt'imizi ebediyete uğurluyoruz. Sene 1963 sevgili Cüneyt ile sinemaya girşimizin yılı... 59 yıl geçti. Olağanüstü bir insandı. Her rolün üstesinden gelirdi. Emsalsizdi. Çok çalışkandı azimliydi. Zamanın akışının içinde Medrano Sirki vardı. Dolmabahçe'de haftalarca eğitim aldı. Her rolün üstesinden gelebilmiş başarılı bir sanatçıdır. Amerikan sinemasında zamanında kovboy filmleri vardı. Aramızda onları hatırlayanlar vardır... Cüneyt gibi melekelere sahip değilllerdi. Kıta Avrupası'na geçtiğimizde James Bond filmlerini hatırlıyorum. Ama Cüneytteki ön sezi ve yaratıcılık onlarda yoktu. \"ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM\"<br><br>Fransa'ya geçtiğimde Alain Delon gibi isimler vardı, hepsi çok başarılıydı. ama Cüneyt'deki melekeler onlarda gelişmedi. İtalyan sinemasında mükemmel aktörler vardı. Cüneyt'teki emsalsiz enerjiye sahip değillerdi. Bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Zaman akıyor, tarih değişiyor. Tarihin yapraklarına Cüneyt Arkın ismi altın harflerle yazılacaktır. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.\" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da şöyle konuştu:<br><br>\"Merhum Cüneyt Arkın benim de ilk gençlik yıllarımın karamanıydı. O güçsüzlerin yanındaki güçtü. O kötünün karşısındaki iyidi. Malkoçoğlu'ydu, Kara Murat'tı, Battal Gazi'ydi, Öğretmen Kemal'di, hem doktor Fahrettin Cüreklibatır, hem Cüneyt Arkın olarak yüreğimizdeki vatan ve millet sevgisini iyilik ve dürüstlüğün beyaz perdedeki temsilcisiydi. Bakışı çok güzeldi. Şahin bakışlı diyoruz biz ona daha çok. 58 yıl önce Gurbet Kuşları'yla adım attığı sinemadan ebediyete uçtu. Kaleme aldığı kitabında 'benim kahramanım Türk halkı' diyordu. Şimdi milyonlar onu gözyaşlarıyla uğurluyor. Konya'dan babamı aradım. 'Başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine, sinemadaki bütün dostlarına başsağlığımı iletirsen mutlu olurum' dedi. Babamın beni ilk sinemaya götürdüğü günü hatırlıyorum. O zaman aileler yaz kış sinemaya gider, filmleri izler, onun izlerini günlerce anlatırlardı. Düşünün bir kere babamın kahramanı, benim kahramanım evlatımın da kahramanı... Dolu dolu yaşamıştı merhum 3 kuşağın kahramanı oldu. Kolay değil bu izi bırakabilmek. Gönüllerde bu algıyı oluşturabilmek. Gönülden dua ediyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın. Mekanı cennet olsun. Kıymeytli ailesinin sevenlerinin milletimizin başı sağolsun. Cüneyt Arkın'ın manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.\" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"Türk sinema tarihinin maalesef bir devri kapanıyor. Kimliğinde, karakterinde sanatçı sıfatını taşıyan Cüneyt Arkın’ı ebediyete uğurluyoruz. Yüce rabbim mekanını cennet eğlesin. Sanat camiamızın başı sağolsun. Yüreğimize bir burukluk, bir acı çöktü. Cüneyt Arkın daima hatırlanacak, bıraktığı izler asla silinmeyecektir. Yol göstermeye, hafızamızı tazelemeye devam edecektir. Bugün onu uğurlarken dilimizde sadece şükran duyuyor olmamız her şeyi anlatıyor zaten. Atlas Sieması’nda bir köşeyi Cüneyt Arkın için ayıracağız ailesiyle görüşüp en iyi şekilde yaşatacağız.\" \"BOĞAZIM DÜĞÜMLENİYOR\"<br><br>Cüneyt Arkın'ın kendi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın'ın duygusal konuşması salondakiler ağlattı. <br><br>Arkın babasına şu sözlerle veda etti:<br><br><br><br> \"Bizim ailemiz güzel bir aile hem de çok güzel bir aile… Ama bugün sizlerin sayesinde şunu anladım bizim ailemiz sandığımızdan daha büyükmüş… Bugünü organize eden emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Babam övülmeyi çok seven bir insan değildi. Bu tören ailesi için sizler için… Onu seven sayan milyonlar için. \"HER YERDE O VAR\"<br><br>O hayatında hep ‘milletim’ dedi ‘halkım’ dedi ‘vatanım’ dedi ve şimdi cennete gitti biliyorum ama gerçekten böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar. Benim için gerçekten konuşmak çok güç baktığım her yerde o var. Her şeyi ondan öğrendik, attığım adımda, baktığım her yerde o var. Başım belaya girdiğin de yine o var. Bana \"oğlum bela üzerine gelirse kaç bir adım geri at, bu senin korkak olduğunu göstermez. Baktın gelmeye devam ediyor, bir adım daha geri at. Baktın adım atacak yerin kalmadı, o zaman beladan daha bela ol\" derdi. Dini, dili ırkı meshepi rengi politik görüşü ne olursa olsun tüm insanlarımızı birleştirici bir unsur oldu. \"AĞLAMAYIN BRE!\"<br><br>Cüneyt Arkın ne mutlu bize. Onun filmleriyle açılışı yaptık ben de onun filmlerinden bir replikle bitirmek istiyorum sözümü. Bugün çok ağlayan insan gördüm, zaman zaman hıçkıra hıçkıra zaman zaman da çekindiği için yüreğinden ağlayanları gördüm 'Ağlamayın bre! Böyle insanlara ağlamak değil, destan yaraşır.\" \"Filmlerini izleye izleye iyi insan olmayı öğrendim\"<br><br>Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır da şöyle konuştu: <br><br>\"Ailemiz çok güzel bir aile birbirini seven sayan ve kollayan bir aile… Büyüdük, evlendik, çocuklarımız oldu. Temelimiz bizi eğiten, bize öğretmen olan babamız… Aslında onunki ölüm değil. Ölümle gelen ölümsüzlük. Hayatı çok zor yaşamış ama dolu dolu yaşamış… Anneme hep şöyle derdi ‘Betül sen dünyaya yetecek kocaman bir merhametsin', Murat’a 'santranç oynarken beni yine yendin oğlum' derdi. Bana gelince ‘ne güzel gözlerin var, dünyaya mavi mavi gülümsüyorsun’ derdi. Küçüktüm bir röportajında 'çocuklarınızı nasl yetiştiriyorsunuz' diye sormuşlardı. Şu cevabı verdi: Ben çocuklarımın mutlu olmasını, gülmesini ve iyi insan olmasını istiyorum. Çocuktum anlayamamıştım, iyi insan nedir? nasıl olunur? diye. Filmlerini izleye izleye iyi insan olmayı öğrendi. Mütevaziliği, iyilerin hep kazandığını, kötülerin kaybettiğini öğrendim. Son kitabının yazılarını bana yazdırmıştı, bütün bedeninin ruhunun bana geçtiğine inanıyorum. Bir makalede şöyle diyordu 'hayatı yaşamak cesaret ister'. Yaşam cesaretinin ta kendisiydi o… Bize düşen de onun eserlerini yaşatmak, ben onun önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Bana öğrettikleri için teşekkür ediyorum.\" Cüneyt Arkın için Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Murat Arkın'dan babasına duygusal veda: Ağlamayın bre! Böyle insanlara destan yaraşır Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kalp durması sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın efsanevi ismi Cüneyt Arkın bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüneyt Arkın'ın naaşı önce Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü. Burada yapılan törende Ediz Hun, "Bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum" dedi. Murat Arkın da yaptığı konuşmada babasına onun repliğiyle veda etti. Gözyaşların sel olduğu törenin ardından Arkın, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

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FOTOĞRAF 20 Son dakika: Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu 85 yaşındaki Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti. Evinde rahatsızlandığı ve kaldırıldığı Beşiktaş'taki özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Arkın'ın kaldırıldığı özel hastaneden yapılan açıklama, \"Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanemizde bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz\" denildi. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın ardından ünlülerden mesaj yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. <br><br>Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun. Sinemamızın büyük ismi #CüneytArkın’ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar, hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Unutulmaz rolleriyle hafızalarımıza kazınan, Türk sinemasının çok değerli ismi Cüneyt Arkın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncuya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Aydemir Akbaş: Ne kötü bir gün, ne kötü bir haber. Ahhhh Cüneytciğim nasıl üzgünüm anlatamam. Mükemmel bir sanatçı, iyi bir aile babasıydın. Mekanın cennet olsun Nur içinde yat. Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'ın ölümü sonrası filmleri, yaptıkları yeniden gündeme geldi. Arkın son olarak Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ölüm haberini alınca yıkılmıştı.<br><br> Orhan Gencebay: Hepimizin başı sağolsun. Son derece önemli bir sanatçıydı. Büyük izler bıraktı. Allah gani gani rahmet eylesin, çok eski arkadaştık. Son zamanlarda hastaydı. Durumu iyi değil diye duyuyorduk. Sinemamızda kimsenin yapamayacağı sahneleri gerçekleştirdi. Acı haberin ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın, gözyaşlarına boğulmuştu.<br><br> Canlı yayında ağlayarak Fatma Girik'i anlatan Arkın, \"İnanamıyorum ya bir dönem gitti. İçim yanıyor nasıl dayanırım bu acıya ah Fatmacığım ah Fatmacığım. Sen ne iyi bir insandın, ne kadar zariftin, dosttun. Ne güzel mavi mavi bakardın, nur içinde yat\" diye konuştu.<br><br>Canlı yayında konuşurken fenalaşan Arkın, \"Fatma'm bekle beni orada bekle geliyorum\" deyip telefonu kapatmıştı.<br><br>Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası sosyal medyada bu sözler yeniden gündem oldu. Arkın'ın bu sözlerini duyanlar \"Kavuştular\" yorumlarında bulundu. Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Arkın 1937 yılında doğdu. Kimliğinde Fahrettin Cüreklibatur yazıyordu. Arkın, Eskişehir'in bir köyünde doğdu, yokluk içinde büyüdü. Çok çalışkandı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Doktor oldu. 1963 yılında \"Artist\" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu. Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in \"Gurbet kuşları\" filmiyle sinemaya adım attı.<br><br> ​Usta oyuncu Cüneyt Arkın Fatma Girik'in ölümü sonrası "Bekle beni orada bekle geliyorum" demişti: Sanat ve siyaset camiasından mesaj yağdı Son dakika haberleri... Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede kalp durması nedeniyle yaşamını yitirdi. Türk sinemasının dev oyuncusunun ölümü sevenlerini yasa boğdu. 85 yaşında hayata veda eden Arkıun'ın ardından ünlülerden mesaj yağdı. Öte yandan ocak ayında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in cenazesine katılan usta oyuncu Arkın, cenazede ağlayarak "Fatma'm bekle beni orada bekle geliyorum" demişti. Arkın'ın ölüm haberi sonrası bu sözleri gündem oldu ve "Kavuştular" yorumları yapıldı. Peki Cüneyt Arkın neden öldü? Hastalığı neydi? Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman? İşte detaylar...



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HAYAT Yeşilçam kahramanını kaybetti: Cüneyt Arkın 85 yaşında vefat etti

ÖZGÜN Cüneyt Arkın 84 yaşında hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın hasta mıydı, neden öldü?