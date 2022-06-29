Yeşilçam kahramanını kaybetti: Cüneyt Arkın 85 yaşında vefat etti

Yeşilçam’a ‘kahraman’ olarak adını yazdıran ünlü sanatçı Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti. Pazartesi gece saatlerinde aniden kalbinin durması sonucunda Beşiktaş, Ulus’ta bir özel hastanede tedavi altına alınan sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Cüneyt Arkın için 30 Haziran Perşembe günü saat 10.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlenecek. Ardından Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.

Usta sanatçının ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğarken, sanat ve siyaset dünyasından Arkın için mesajlar yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun” diyerek üzüntüsünü paylaştı.

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EDEBİYATA MERAKLI BİR DOKTOR

8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir’in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğan Arkın’ın gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır’dı. Arkın, verdiği röportajlarda çocukluk yıllarının tıpkı babası gibi toprağın içinde geçtiğini anlatırdı. Tezeklerin üzerinde uyuduğu tatlı uykuyu lüks otellerde bile bulamadığını söyleyen sanatçı, ilkokul yıllarında bostan bekçiliği bile yaptı. Liseden sonra İstanbul Tıp Fakültesini kazanan Arkın, nörolog olmak istiyordu. Üniversitede okuduğu yıllarda, çeşitli dergilerde şiir, hikâye ve denemeleri yayınlandı.

Fahrettin Cüreklibatur, üniversiteden mezun olduğunda, edebiyata meraklı bir doktordu. Fakat 1963 yılında Artist dergisinin düzenlediği yarışmaya katılması onun hayatını değiştirdi. Yarışmada birinci olunca, bazı filmlerde küçük roller almaya başlasa da, o dönem sinemayla çok da fazla ilgilenemedi. Eskişehir’e dönerek vatani görevini yaptı. Boş kadro olmadığı için nörolog olamayan Arkın, kendi deyimiyle “boğaz tokluğuna” bir süre doktorluk yaptı.

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AKSİYON FİLMLERİNE GİRİŞ

Cüneyt Arkın, 1963 yapımı “Şafak Bekçileri” filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ’in dikkatini çekti. 1964’te “Gurbet Kuşları” adlı sinema filmiyle yıldızı parladı. Ülkü Erakalın’ın yönettiği 1964 yapımı “Gözleri Ömre Bedel” filminin finalindeki kavga sahnesi, sanatçının kariyerinde dönüm noktası oldu. Bir süre sonra Halit Refiğ’in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

O yıllarda sanatçıların isim değişikliği çok yaygındı. Cüneyt Arkın ismini de Gazeteci Vecdi Benderli, Cüneyt Gökçer’in adını, Ramazan Arkın’ın da soyadını bir araya getirerek ortaya çıkardı. Fahrettin Cüreklibatır, bundan sonra Cüneyt Arkın olarak tanındı.

‘KAHPE BİZANS’LA SAVAŞTI

Cüneyt Arkın’ın hafızalarda yerini koruyan uçan tekmeleri kendiliğinden gelişmedi elbette. Aksiyon filmlerinde istikamet çizeceğini anlayan Arkın, İstanbul’da binicilik ve karate eğitimlerinin yanı sıra Medrano Sirki’nde bir süre akrobasi eğitimi de aldı. Orada öğrendiği her şeyi Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde ustalıkla kullandı. Tarihi filmleri sevdiren, Bizans’la savaşta başrol oynayan, uçan tekme deyince akla gelen isimdi. Yüzlerce filmde oynadı ancak o kahramanlık filmlerine damgasını vurdu. Malkoçoğlu, Battal Gazi gibi filmlerle zorlu sahnelere imza atan Cüneyt Arkın, kariyeri boyuncu dublör kullanmayı “insanları kandırmak olur” düşüncesiyle hep reddetti. Bir röportajında “Türk halkı buna değerdi” demişti. Bu da sayısız sakatlık geçirmesine ve bazen ölümlerden dönmesine neden oldu.

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EŞİ BETÜL HANIM’LA

BETÜL’DEN ÖNCE ÖLDÜ

İlk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan’la yapan sanatçı, boşandıktan bir yıl sonra 1968’de hayatının aşkı dediği Betül (Işıl) Cüreklibatur’la evlendi. Eşine duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiren sanatçı, bir röportajında, “Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül’den evvel ölmek isterim” diyerek anlatmıştı. Cüneyt Arkın’ın ilk evliliğinden Filiz isminde bir kızı, Betül hanımdan ise Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu var.

HALKI DA ONUN KAHRAMANIYDI

Yeşilçam anılarını Twitter hesabından zaman zaman takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, son paylaşımını 19 Haziran Babalar Günü’nde yaptı. Bundan bir süre önce de sosyal medyasından “Benim Kahramanım Türk Halkıdır” kitabının tanıtımını, “Çünkü ben sizin içinizde büyüdüm, sizden biriyim. Türk halkı yüce bir halktır, benim de kahramanımdır” diyerek yaptı. Katıldığı bir programda kendisine James Bond teklifi geldiğini söyleyen Arkın, “James Bond, Amerikan Emperyalizmi’nin temsilcisidir. Ben Malkoçoğlu’nda, Battal Gazi’de bir halk kahramanıyım!” dedi.

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Atlara meraklı olan sanatçı, “Atım Hasretim’in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni anne babamın yanına gömün” diyerek vasiyet etmişti.

ÖDÜLÜ REDDETTİ

“4. Altın Koza Film Festivali” jürisi, siyasi baskılar sonucu Yılmaz Güney’e ödül vermeyince “Yaralı Kurt” filmindeki performansıyla ikinci olan Arkın’ı “En iyi erkek oyuncu” olarak belirledi. Jürinin kararına tepki gösteren Arkın, ödülü reddetti. Aldığı ödüller: 1969 yapımı “İnsanlar Yaşadıkça” filmiyle 6. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, “En İyi Erkek Oyuncu” seçildi. 1976’da “Mağlup Edilemeyenler” filmiyle 13. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü, 36. Antalya Altın Portakal Festivali ve 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde “Yaşam Boyu Onur Ödülü” aldı. 2013’te Kültür ve Turizm Bakanlığı “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü. Arkın’a son olarak 2021’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verildi.

Macera filmlerinden komediye

Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere çeşitli konularda 300’den fazla filmde rol aldı. Tarihi filmlerdeki performansıyla bilinen usta isim, ilk olarak 1966 yılında 7 serilik Malkoçoğlu filminde göründü. 1968 yılına gelindiğinde ise senaryosunu Ayşe Şasa’nın kaleme aldığı Köroğlu karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktı. 1971 yılında başlayan dört filmlik Battal Gazi Destanı’yla Arkın, kariyerinin zirvesine doğru yol aldı. Battal Gazi serisi, Anadolu’da Hristiyanlarla yapılan savaşları konu ediniyor. Takvimler 1972’yi gösterdiğinde ise Rahmi Turan’ın çizgi karakteri Kara Murat’ın Erler Film tarafından uyarlanan 7 serilik filminde Kara Murat’ı canlandırdı.

EN SON KURULUŞ OSMAN’DAYDI

Yönetmeni olduğu 38 filmden 15’inin senaryosunu yazdı. Büyük bir kısmı polisiye, gerilim, suç ve aile türünde olan filmlerden en bilinenleri; Oğulcan, Şafak Sökerken, Bombacı, Bitmeyen Adam, Asılacak Adam, Son Kahramanlar, Sokak Kavgacısı, Silah Arkadaşları, Kavga, Ateş Çemberi, Ölüm Savaşçısı. Ayrıca şu popüler işlerde bulundu: Büyük Yemin, Ala Geyik, Arım Balım Peteğim, Çöl Kartalı, Vurgun, Kılıç Aslan, Üç Kağıtçılar, Hakanlar Çarpışıyor, Gelincik, Dünyayı Kurtaran Adam, Ölüm Savaşçısı, Çılgın Dersane.

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Filmlerin yanında televizyon dizilerinde de bulunan Cüneyt Arkın, ilk olarak 1986’da TRT 1’de yayınlanan Olacak O Kadar’da oynadı. 1995’te üç yıl boyunca yayınlanan Bizim Ev dizisinde yer alan Arkın, 2011’de Arka Sokaklar’da, geçen seneye kadar ise Kuruluş Osman dizisinde Aksakallılar Lideri olarak rol almıştı.