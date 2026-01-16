Yeni Şafak
Dalgınlığın böylesi 110 bin lirayı yanlışlıkla çöpe attı

13:3716/01/2026, Cuma
DHA
Şehitkamil Belediyesi ekipleri çöpün toplandığı alanda arama yaparak kayıp parayı buldu.
Şehitkamil Belediyesi ekipleri çöpün toplandığı alanda arama yaparak kayıp parayı buldu.

Gaziantep'te esnaf Hüseyin Ertürk, bankadaki hesabına yatırmak için poşete koyduğu 110 bin TL'sini yanlışlıkla çöpe attı. Durumu bankaya ulaştığında fark eden Ertürk, ilgililere bildirmesi üzerine Şehitkamil Belediye ekipleri tonlarca çöpün arasında parayı bulup sahibine teslim etti.

Olay, dün Boyno Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaflık yapan Hüseyin Ertürk, bankaya 110 bin TL yatırmak için evden çıktı. Elinde başka poşetler de bulunan Ertürk, yanlışlıkla para dolu poşeti çöpe attı.

Parasını çöpe attığını bankada fark eden Ertürk, durumu hemen belediyeye yetkililerine bildirmesi üzerine Şehitkamil Belediyesi ekipleri çöpün toplandığı alanda arama yaptı.

Ekipler, saatler süren yoğun çalışmanın ardından 110 bin TL'yi bularak sahibine teslim etti.




