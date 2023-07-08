‘Darbe’den özgürlüğe: 20 filmde aynı tema

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, 15 Temmuz Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "On5Sıfır7 Film Haftası", 10-15 Temmuz arasında sinemaseverlerle buluşacak. Hafta kapsamında dünya sinemasından darbe, direniş ve özgürlük temalı 20 film izlenime sunulacak. Her yıl hain darbe girişiminin yıl dönümünde gerçekleşen etkinliğin bu yılki teması “Özgürlük”. Farklı coğrafyalardan darbei ve emperyalizme karşı, direniş ve özgürlük hareketlerini konu alan filmler beyaz perdeye yansıtılacak. Programda Endonezya’dan Portekiz’e, Meksika’dan Cezayir’e, Türkiye’den Kore’ye kadar insanlık tarihinde yaşanan büyük acıların zafere dönüştüğü gerçek hikayelerden oluşan yapımlar gösterilecek.





HAİN GİRİŞİMİ UNUTTURMAYACAĞIZ

Film haftasının basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, darbe ve darbe girişimlerinin insanların hafızasına kazınana kadar destek vereceklerini söyledi. Mumcu “Sanat yaşanan olayları anlatabilmenin en güzel yolu. Bu hain girişimin unutulmaması için bakanlık olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. sadece Türkiye'de değil tüm dünyada hafızalara kazınması için gerek yurt dışı festivallerde, gerek diğer etkinliklerde desteğimizi her zaman sürdüreceğiz” dedi.





GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ OLACAK

On5 Sıfır7 Film Haftası Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil ise filmleri seçerken hikayelerin gerçekliği, sinema dili ve estetiği ve her yaştan izleyicinin rahatça izleyeceği türden olmasına dikkat ettiklerini söyledi. On5Sıfır7 Film Haftası'nın onur konukları bu yıl Kırgızistan'dan sinemacı Sadık Şir-Niyaz, Azerbaycan'dan Elhan Caferov, İran'dan Hüseyin Laleh ve Türkiye'den Derviş Zaim olacak. Beyoğlu 1948 Atlas Sineması'nda 10 Temmuz'da "Kurmanjan Datka" filmiyle açılışı yapılacak etkinlikte, 12 Temmuz'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Sinemada Özgürlük: Sırlar ve Sınırlar" başlıklı panel düzenlenecek. Program kapsamında filmler, 1948 Atlas Sineması, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz gösterilecek. Etkinlik bilgilerine www.on5sifir7filmhaftasi.com adresinden ulaşılabilir.



