Hayat Darbeyi bu kez uzaylılar anlatıyor
KÜLTÜR SANAT

Darbeyi bu kez uzaylılar anlatıyor

28 Şubat’ın yıl dönümünde yeni bir mizah yöntemine imza atıldı. Yönetmenliğini Ayşe Şahinboy'un yaptığı senaryosunu ise Ayşe Sevim'in yazdığı 'Akşam Yemeği' adlı kısa filmde uzaylılar hazırlayacakları bir rapor için soruşturma yönetiyor. Amaçları ise akşam yemeğinde gezegenlerine dönmüş olmak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Darbeyi bu kez uzaylılar anlatıyor
'Akşam Yemeği'

28 Şubat’ta yaşananlar unutulmasın diye bu sefer de mizah yöntemi denendi. Dışarıdan bir gözle o günleri anlatmak için “Akşam Yemeği” isimli bir kısa film çekildi. Yönetmenliğini Ayşe Şahinboy'un yaptığı, senaryosunu Ayşe Sevim'in yazdığı filmde tiyatrocu Osman Doğan da oynuyor. Filmde uzaylılar hazırlayacakları bir rapor için soruşturma yönetiyor, amaçları ise akşam yemeğinde gezegenlerine dönmüş olmak.

Başka diller deneme vakti

Yönetmen Ayşe Şahinboy, süreci yaşayan pek çok kadına bu mizahi anlatımın şifa olacağı inancında. Şahinboy, “Bizim yaşadığımız acılarla yüzleşme, ondan neler öğrendiğimizi sorgulama durumumuz yok. Bu nedenle benzer şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz. Ezilmenin, acının oluşturduğu bir romantizm var, ondan beslenmeye devam ediyoruz. Yüzleşme içermeden hazırlanan çalışmalar. 28 Şubat da bundan yeterince nasibini aldı. Artık başka dillerde de anlatılması lazım” ifadesini kullandı.

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