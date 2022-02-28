Darbeyi bu kez uzaylılar anlatıyor

28 Şubat’ta yaşananlar unutulmasın diye bu sefer de mizah yöntemi denendi. Dışarıdan bir gözle o günleri anlatmak için “Akşam Yemeği” isimli bir kısa film çekildi. Yönetmenliğini Ayşe Şahinboy'un yaptığı, senaryosunu Ayşe Sevim'in yazdığı filmde tiyatrocu Osman Doğan da oynuyor. Filmde uzaylılar hazırlayacakları bir rapor için soruşturma yönetiyor, amaçları ise akşam yemeğinde gezegenlerine dönmüş olmak.

Başka diller deneme vakti

Yönetmen Ayşe Şahinboy, süreci yaşayan pek çok kadına bu mizahi anlatımın şifa olacağı inancında. Şahinboy, “Bizim yaşadığımız acılarla yüzleşme, ondan neler öğrendiğimizi sorgulama durumumuz yok. Bu nedenle benzer şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz. Ezilmenin, acının oluşturduğu bir romantizm var, ondan beslenmeye devam ediyoruz. Yüzleşme içermeden hazırlanan çalışmalar. 28 Şubat da bundan yeterince nasibini aldı. Artık başka dillerde de anlatılması lazım” ifadesini kullandı.

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