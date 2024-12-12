Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı İstanbul’da gerçekleşti

Toplantıda, akademisyenler, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve ilgili sektör temsilcileri bir araya gelerek, deniz kaplumbağalarının yaşam koşulları, üreme süreçleri ve rehabilitasyon çalışmaları gibi kritik konular hakkında konuşuldu. Deniz kaplumbağalarının korunması ve yuvalama alanlarının sürekliliğinin sağlanması için çözüm önerilerinin geliştirilmesine odaklanıldı.





Paşa Enver Baysa





Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Paşa Enver Baysa yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Deniz kaplumbağaları, biyolojik çeşitliliğin önemli bir parçası ve deniz ekosistemlerinin dengesi için kritik öneme sahip. 2024 yılı itibariyle 20 önemli yuvalama alanından toplam 760 binden fazla yavru deniz kaplumbağasını denizle buluşturarak büyük bir başarıya imza attık. Bu çalışmaların, denizlerimizi ve kumsallarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı ortaya koyduğu inancındayız.”





Dilek Çapanoğlu





Deniz Kaplumbağaları Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak da faaliyet gösteren İstanbul Akvaryum’un Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu:

“Denizlerimize ve barındırdıkları ekosistemlere olan ilgimizin yeterli derecede gelişmesi, çevre ve türlerin korunması adına oldukça önemli. Akvaryumumuz, bu farkındalığı oluşturma ve deniz canlılarının ziyaretçilerimiz tarafından keşfedilmesini sağlama misyonunun yanında aynı zamanda Deniz Kaplumbağaları Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak da kritik bir rol üstleniyor. Bugün burada, bu çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı ile ülkemizdeki deniz kaplumbağalılarının korunması için yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağladık” dedi.



