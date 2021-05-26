Hayat Deniz salyası nedeniyle balık fiyatları düşmüyor Levrek, çupra ve somon 60 liradan satılıyor
AKTÜEL

Deniz salyası nedeniyle balık fiyatları düşmüyor: Levrek, çupra ve somon 60 liradan satılıyor

Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyasının (müsilaj) 4 aydır devam etmesi nedeniyle balıklar yüksek fiyattan satılıyor. Salya nedeniyle küçük tekne balıkçıları yeteri kadar avlanamıyor. Levrek, çupra ve somon tezgahlarda 60 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
Deniz salyası nedeniyle balık fiyatları düşmüyor: Levrek, çupra ve somon 60 liradan satılıyor
Balık tezgahlarındaki son durum

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, deniz salyası nedeniyle büyük teknelerin ardından küçük tekne balıkçılarının da avlanmakta zorlandığını söyledi. Av olmayınca tezgahlardaki balık fiyatlarının da düşmediğini belirten Pehlivanoğlu, "Bu sene deniz salyası balıkçıları mağdur etti. Tekirdağ'da yer yer kıyılarda ve açıklarda deniz salyası hala var. Bitecek gibi de durmuyor. Balıkçıların denize açılıp kıyıya balıkla dönecekleri günleri bekliyoruz. İnşallah balık olur da hem balıkçı sevinir hem de vatandaşlar uygun fiyata balık yer." dedi.

Balıkçı Ömer Marangoz da balığın az olmasının fiyatları artırdığına işaret etti.

Marangoz, "Bugünlerde daha çok çupra, levrek tercih ediliyor. Çupra, levrek de olmasa balıkçının hali kötü. Bize fiyatlar normal geliyor ama vatandaşa pahalı geliyor. Çünkü balıkçının masrafı fazla. İnşallah balık olur avcılık olur da herkesin yüzü güler." diye konuştu.

İzmit Körfezi’nde 50 günde 150 ton deniz salyası toplandı
HAYAT
İzmit Körfezi’nde 50 günde 150 ton deniz salyası toplandı

İzmit Körfezi'nden deniz salyası temizliği: Hem balıkçıların hem vatandaşın kâbusu olmuştu
FOTOĞRAF 9
Title
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nde görülen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına neden olan müsilaj ile mücadele çalışması yürütülüyor.
Title
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, deniz denetim uçağıyla deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit ediliyor.
Title
Daha sonra belirlenen noktalara yönlendirilen ekipler, deniz süpürgesi ve amfibik araçların desteğiyle bunları topluyor.
Title
Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye gönderiliyor.
Title
Ekipler, 38 gündür süren temizlik çalışmalarında toplam 100 ton deniz salyası topladı.
Title
Title
Title
Title
İzmit Körfezi'nden deniz salyası temizliği: Hem balıkçıların hem vatandaşın kâbusu olmuştu
İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabakanın temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, 38 gündür süren temizlik çalışmalarında toplam 100 ton deniz salyası topladı.


Abone Ol Google News
Bardağı 20 lira

Bardağı 20 lira

Sivas'ta kadınlar dik yamaçlara çıkıp topluyor.
Evleri yıkıldı umutları değil

Evleri yıkıldı umutları değil

​Mahmud'un doğum günün evlerinin enkazında kutladılar.
Polonyalı gazeteci Saulski: ABD yerine Türkiye’nin müttefikliği daha güvenli

Erdoğan'ın destek konuşmasından sonra ilk açıklama.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar

​Aşılar özel soğutucu TIR'larla Aşı ve İlaç Deposu'na naklediliyor..

​Bakanlık duyurdu: KOBİ'lere 'Nefes Kredisi'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.