Dergi Günleri Sirkeci Garı’nda

Dünya Dergiler Birliği bu yıl 13. kez Dergi Günleri’ni gerçekleştiriyor. Mevlana İdris anısına düzenlenecek olan Dergi Günleri’nin açılışı bugün yapılacak. 2 Ekim’e kadar sürecek olan etkinlik, Sirkeci Tren Garı’nda düzenleniyor. Ulusal ve uluslararası dergilerin okurla buluşacağı programda fanzin ve online dergilerle, gençlik, okul, kurum ve kuruluşların kültürel yayın yapan dergileri yer alacak. Etkinliğin ilk gününde Rasim Özdenören Salonu’nda, saat 14.00’teki “Mevlana İdris Paneli”nde Turan Kışlakçı, Bekir Cantemir, Erol Erdoğan, Saadettin Acar, Metin Uçar konuşacak. Detaylar için Dergibir’in sosyal medya hesapları incelenebilir.