Dergiler heyecanını kaybetmedi

LATİFE BEYZA KAHVECİOĞLU

Uluslararası Dergi Günleri Sirkeci Garı’nda başladı. Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen “Uluslararası Dergi Günleri” geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan eğitimci ve yazar Asım Gültekin anısına gerçekleşiyor. Gültekin, özellikle gençlerin dergi çıkarması, dergilerde yazması için onları yönlendiren ve aynı zamanda fuarın yapılmasına öncülük eden bir isimdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar, pandeminden dolayı uzun bir aradan sonra bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Görüyorum ki dergilerimiz heyecanını kaybetmemiş. Özellikle henüz taptaze yeni çıkan dergileri ve genç dergicileri görmekten dolayı çok memnunuz. Buraları çıraksız bırakmamamız gerekiyor” dedi.

HER DERGİ KALEDİR

Gazeteci yazar İsmail Kılıçarslan da geçtiğimiz yıllarda dergicilik günlerinin yaklaşmakta olduğunu Asım Gültekin’in kendisini sık aramaya başladığı zamanlardan anladığını dile getirerek şunları söyledi: “Burada 315 dergi var, her birinin birer kale olduğunu düşünüyoruz. Bu dergiler etrafına topladığı entelektüel birikimle Türkiye’yi dönüştürecek kadrolar oluşturuyor.”

REKLAM

GENÇLER ÖNEMLİ

Yazar Muharrem Balcı ise eski bir yayıncı ve dergici olduğunu belirterek, “Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin çıkarttıkları dergileri çok önemserim” yorumunu yaptı. Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce derginin katıldığı Dergi Günleri fuarı, 3 Ekim’e kadar devam edecek. 5 gün boyunca sürecek olan fuarda 97 farklı etkinlik gerçekleştirilecek. Tanınmış yazarların imza günlerinin yanısıra Osmanlıca hızlı okuma, yazma kursundan, dergi atölyelerine, mini konserlerden panellere kadar birçok etkinlik yapılacak. 3 Ekim tarihine kadar devam edecek Uluslararası Dergi Günleri, Pazar günü saat 17.00’de düzenlenecek olan “Dergiciliğin Enleri 2021” ödül töreni ile sona erecek.

Albayrak Dergi Grubu olarak fuardayız

Albayrak Dergi Grubu da Nihayet, Gerçek Hayat, Derin Tarih, Cins, Z Raporu, Bilge Minik, Bilge Çocuk, Lokma, Post Öykü, Sky Road dergileri olarak fuarda yerini aldı. Fuar girişinde yer alan stand ilk günden itibaren okuyucuların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuarın en büyük standı olan Albayrak Dergi Grubu en fazla ziyaretçi ağırlayan stand oldu.

Asım Hoca’mızı anlatacağız