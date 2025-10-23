Dicle Elektrik kaçak elektrikle mücadelesini aralıksız sürdürüyor

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde kaçak elektrik kullanımını önlemeye yönelik teknolojik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa’da kaçak trafo tespitine yönelik havadan denetimler yapan şirket, yapay zeka destekli dronlarıyla tarım arazilerinde kaçak kullanım tespit etti. Viranşehir ilçesindeki kırsal mahallelerde yapılan kontrollerde, mısır ekimi yasağının delinerek sulama amacıyla kullanılan yer altına gizlenmiş 3 adet kaçak trafoya ulaşıldı.





“Kaçak kullanım, kamu kaynaklarının israfıdır”

Yüksek enerji çekişiyle hem şebekeye zarar veren hem de diğer abonelerin hizmet kalitesini düşüren kaçak trafolara el konulması için Dicle Elektrik tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Yalnızca kaçak elektrikle değil, aynı zamanda doğanın, tarımın ve kamu kaynaklarının bilinçsizce kullanımına karşı da mücadele veriyoruz. Bu, enerji şirketi olmanın yanı sıra topluma karşı sorumluluğumuzun da bir gereğidir. Zira kaçakla mücadele, kaynak israfına karşı sürdürülen bir kamu hizmetidir” ifadelerini kullandı.

Kaçak trafolar yerin altında gizlense dahi bulunuyor