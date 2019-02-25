Hayat Dillerden düşmeyen şarkıların mimarı Sabahattin Ali
KÜLTÜR SANAT

Sabahattin Ali şiirleri

Dillerden düşmeyen şarkıların mimarı: Sabahattin Ali

Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Sabahattin Ali, 112 yıl önce bugün dünyaya geldi. Ondan geriye Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan ve Kuyucaklı Yusuf’un dışında da birçok şiiri kaldı. Usta sanatçıların albümlerinde yer alan ve dillere pelesenk olan şarkıların mimarı Sabahattin Ali’yi sevgi ve özlemle anıyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabahattin Ali
Sabahattin Ali

Bugün doğumun 112. yılı olan Sabahattin Ali‘yi Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan ve Kuyucaklı Yusuf kitapları ile tanıyoruz. O yüzlerce şiirin de sahibi bir şair aynı zamanda.

Şiirlerinin bir kısmını da aslında hepimiz biliyoruz ama ona ait olduğunun farkında değiliz. Çoğu şiiri müzik listesinde yer aldığı için dilden dile dolaşmaya devam ediyor.

Zülfü Livaneli'den Sezen Aksu'ya, Nükhet Duru'dan Edip Akbayram'a kadar birçok usta yorumcu Sabahattin Ali’nin şiirlerini tercih etti.

İşte dillerden düşmeyen o şarkıların mimarı Sabahattin Ali’nin şiirleri:

  • 1. Edip Akbayram - Aldırma Gönül
  • 2. Zülfü Livaneli - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • 3. Ahmet Kaya - Geçmiyor Günler
  • 4. Zülfü Livaneli - Leylim Ley
  • 5. Sezen Aksu - Çocuklar Gibi
  • 6. Ahmet Kaya - Kız Kaçıran
  • 7. Nükhet Duru - Melankoli
  • 8. Ahmet Kaya - Kara Yazı
  • 9. Nükhet Duru - Ben Sana Vurgunum
  • 10. Volkan Konak - Göklerde Kartal Gibiydim
  • 11. Grup Çağrı - Bir Yürek Kaldı Avucumda
  • 12. Ali Kocatepe - Benimsin Diyemediğim (Kıyamadığım)
  • 13. Ahmet Kaya – Kız Kaçıran
  • 14. Sezen Aksu – Benim Meskenim Dağlardır
  • 15. Sevinç Eratalay – İstek (Şamdan)
  • 16. Banu Kırbağ – Mayıs ayların gülüdür

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