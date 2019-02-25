Dillerden düşmeyen şarkıların mimarı: Sabahattin Ali

Bugün doğumun 112. yılı olan Sabahattin Ali‘yi Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan ve Kuyucaklı Yusuf kitapları ile tanıyoruz. O yüzlerce şiirin de sahibi bir şair aynı zamanda.

Şiirlerinin bir kısmını da aslında hepimiz biliyoruz ama ona ait olduğunun farkında değiliz. Çoğu şiiri müzik listesinde yer aldığı için dilden dile dolaşmaya devam ediyor.

Zülfü Livaneli'den Sezen Aksu'ya, Nükhet Duru'dan Edip Akbayram'a kadar birçok usta yorumcu Sabahattin Ali’nin şiirlerini tercih etti.

İşte dillerden düşmeyen o şarkıların mimarı Sabahattin Ali’nin şiirleri:

1. Edip Akbayram - Aldırma Gönül

Edip Akbayram - Aldırma Gönül 2. Zülfü Livaneli - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Zülfü Livaneli - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 3. Ahmet Kaya - Geçmiyor Günler

Ahmet Kaya - Geçmiyor Günler 4. Zülfü Livaneli - Leylim Ley

Zülfü Livaneli - Leylim Ley 5. Sezen Aksu - Çocuklar Gibi

Sezen Aksu - Çocuklar Gibi 6 . Ahmet Kaya - Kız Kaçıran

. Ahmet Kaya - Kız Kaçıran 7. Nükhet Duru - Melankoli

Nükhet Duru - Melankoli 8. Ahmet Kaya - Kara Yazı

Ahmet Kaya - Kara Yazı 9. Nükhet Duru - Ben Sana Vurgunum

Nükhet Duru - Ben Sana Vurgunum 10 . Volkan Konak - Göklerde Kartal Gibiydim

. Volkan Konak - Göklerde Kartal Gibiydim 11 . Grup Çağrı - Bir Yürek Kaldı Avucumda

. Grup Çağrı - Bir Yürek Kaldı Avucumda 12 . Ali Kocatepe - Benimsin Diyemediğim (Kıyamadığım)

. Ali Kocatepe - Benimsin Diyemediğim (Kıyamadığım) 13. Ahmet Kaya – Kız Kaçıran

Ahmet Kaya – Kız Kaçıran 14. Sezen Aksu – Benim Meskenim Dağlardır

Sezen Aksu – Benim Meskenim Dağlardır 15. Sevinç Eratalay – İstek (Şamdan)

Sevinç Eratalay – İstek (Şamdan) 16. Banu Kırbağ – Mayıs ayların gülüdür

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