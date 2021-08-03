Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i Hüseyin Özay hayatını kaybetti

Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle adı 'felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, 62 yaşındaki oyuncu Hüseyin Özay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ses sanatçısı Onur Akay, "Ortaköy'de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay'ı kaybettik. Kendisi ile zaman zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Onu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Korkut Bey' olarak izlemiştik. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde ise kötü karakter rolüyle herkesin dikkatini çekmişti" açıklamasını yaptı.

Usta oyuncunun cenazesinin, 4 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

HÜSEYİN ÖZAY KİMDİR?

Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 yılında Samsun Vezirköprü'de dünyaya geldi. Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başladı. 1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı. Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.

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FOTOĞRAF 14 Süleyman - Halit Özgür Sarı Gündoğdu Bey'in oğlu Süleyman Diriliş Ertuğrul 139.bölümü Albası tarafından öldürüldü. Uranos - Uğur Karabulut Zangoç'un kimliğinin belli olmaması için yerine geçen Uranos Diriliş Ertuğrul 143.bölümünde Ertuğrul Bey tarafından idam edildi. Alıncak - Engin Benli Diriliş Ertuğrul 144.bölümünde Ertuğrul Bey tarafından öldürüldü. Dragos - İkrem Aksum Diriliş Ertuğrul 145.bölümünde Ertuğrul Bey tarafından idam edildi. Mergen - Ali Buhara Mete Diriliş Ertuğrul 147 bölümünde Arık Buka tarafından öldürüldü. Albastı - Ali Ersan Duru Beybolat Bey olarak diziye katılan Ertuğrul'un baş düşmanı Albastı Diriliş Ertuğrul 147.bölümü Ertuğrul Bey tarafından öldürüldü. Diriliş Ertuğrul'da diğer sezonlarda da birçok oyuncu diziden ayrılmıştı. İşte diziden ayrılan oyuncular: Gökçe Halime Hatun Sultan Alaeddin Keykubat Şaman Sadettin Köpek Çolpan Hatun Diriliş Ertuğrul'da son 3 bölüm: Ayrılıklar peş peşe geldi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi 5 sezonunda birçok isimle yollar ayrıldı. Finaline kısa bir süre kala Diriliş Ertuğrul'da ayrılıklar peş peşe geldi. Peki Diriliş Ertuğrul dizinde kimlerle yol ayrılığına gidildi?

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