Hayat Diriliş Ertuğrulun Korkut Beyi Hüseyin Özay hayatını kaybetti
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Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i Hüseyin Özay hayatını kaybetti

TRT ekranlarında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Korkut Bey karakteri ile hafızalara kazınan tiyatro sanatçısı Hüseyin Özay vefat etti.

Haber Merkezi Diğer
​Diriliş Ertuğrulun Korkut Beyi öldü mü? Hüseyin Özay kimdir?
Hüseyin Özay

Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle adı 'felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, 62 yaşındaki oyuncu Hüseyin Özay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ses sanatçısı Onur Akay, "Ortaköy'de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay'ı kaybettik. Kendisi ile zaman zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Onu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Korkut Bey' olarak izlemiştik. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde ise kötü karakter rolüyle herkesin dikkatini çekmişti" açıklamasını yaptı.

  • Usta oyuncunun cenazesinin, 4 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

HÜSEYİN ÖZAY KİMDİR?

Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 yılında Samsun Vezirköprü'de dünyaya geldi. Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başladı. 1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı. Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.

Diriliş Ertuğrul'un 4 yeni oyuncusu
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Diriliş Ertuğrul'un 4 yeni oyuncusu

Diriliş Ertuğrul'un Urduca YouTube kanalı rekora gidiyor
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Diriliş Ertuğrul'un Urduca YouTube kanalı rekora gidiyor

Diriliş Ertuğrul'da son 3 bölüm: Ayrılıklar peş peşe geldi
FOTOĞRAF 14
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Süleyman - Halit Özgür Sarı Gündoğdu Bey'in oğlu Süleyman Diriliş Ertuğrul 139.bölümü Albası tarafından öldürüldü.
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Uranos - Uğur Karabulut Zangoç'un kimliğinin belli olmaması için yerine geçen Uranos Diriliş Ertuğrul 143.bölümünde Ertuğrul Bey tarafından idam edildi.
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Alıncak - Engin Benli Diriliş Ertuğrul 144.bölümünde Ertuğrul Bey tarafından öldürüldü.
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Dragos - İkrem Aksum Diriliş Ertuğrul 145.bölümünde Ertuğrul Bey tarafından idam edildi.
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Mergen - Ali Buhara Mete Diriliş Ertuğrul 147 bölümünde Arık Buka tarafından öldürüldü.
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Albastı - Ali Ersan Duru Beybolat Bey olarak diziye katılan Ertuğrul'un baş düşmanı Albastı Diriliş Ertuğrul 147.bölümü Ertuğrul Bey tarafından öldürüldü.
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Diriliş Ertuğrul'da diğer sezonlarda da birçok oyuncu diziden ayrılmıştı. İşte diziden ayrılan oyuncular:
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Gökçe
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Halime Hatun
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Sultan Alaeddin Keykubat
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Şaman
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Sadettin Köpek
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Çolpan Hatun
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Diriliş Ertuğrul'da son 3 bölüm: Ayrılıklar peş peşe geldi
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi 5 sezonunda birçok isimle yollar ayrıldı. Finaline kısa bir süre kala Diriliş Ertuğrul'da ayrılıklar peş peşe geldi. Peki Diriliş Ertuğrul dizinde kimlerle yol ayrılığına gidildi?

Diriliş Ertuğrul'da finale son 4 bölüm: Obayı kahreden haber geldi
FOTOĞRAF 5
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TRT 1'in çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul, 8 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 147. yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek.
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Kurduğu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı köşeye sıkıştıran Ertuğrul Bey ve İlbilge, Beybolat’ı yakalayacakken Beybolat nehire atlayarak kaçmayı başarır.
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Ertuğrul Bey, Alpları Nehire gönderip Albastı’nın cesedini bulmalarını ister. Ancak Nehir’e Kayı Alplarından önce gelen Arıkbuka Kayı Alplarnı şehit eder ve Albastı’yı kurtarır. Onu mağarasına götürerek tedavi eder.
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Diğer taraftan Ertuğrul Bey tarafından Alplık kılıcı tekrar verilen Bamsı Albastı’yı bulmak için aramalara katılır ve Arıkbuka tarafından şehit edilen Kayı Alplarını görür.
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Berk Han’ın adamıyla görüşmekte olan Ertuğrul Bey’e baskın yapan Arıkbuka Ertuğrul Bey’i yakalar. Mergen ve Dumrul’u şehit eder ve Turgut’u ağır yaralar.
Diriliş Ertuğrul'da finale son 4 bölüm: Obayı kahreden haber geldi
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Fragmanı yayınlanan dizide obayı kahreden haber dikkat çekiyor. Diriliş'te finale 4 bölüme kala heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
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