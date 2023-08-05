Disney’le hepsi açığa çıktı

Cumhuriyet’in 100. yılı için hazırlanan Atatürk dizisinin Disney’de yayınlanmasının iptal edilmesi gündemi salladı. Disney, sadece Türk izleyicileri kapsayacak şekilde kendi yayın grubunda yer alan ve ülkemizde faliyet gösteren Fox Tv’de filmi yayınlayarak gönül almaya çalıştı ama nafile. Sosyal medyada tepki büyük. Binlerce kişi de aboneliğini iptal etti.

500 MİLYON İZLEYİCİYE GÖSTERİLMEYECEK

Dünyada 160 milyondan fazla abonesi ve çoklu kullanım yoluyla 500 milyondan fazla kişiye hitap etmesi mümkün olan platformda yer verilmemesi ciddi sebep ve sonuçlar içeriyor. ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonrası alındığı bilinen kararla ilgili tartışmalar devam ediyor. Ancak bu Disney’in ilk vukuatı değil. Son dönemde aldığı kararlarla çok tartışılan Disney, hem yabancı yayın organlarının Türkiye pazarındaki tavrını, hem de içerik politikasın bakımından çekirdekten bağlı oldukları odakları açık etti.

Aslı Enver





HER KONUDA SES VEREN ÜNLÜLER NEREDE?

Disney’in kararı Türkiye’de ünlülerin tavrını da sorgulattı. Hemen her meselesi Atatürk’ü kırmızı çizgi ve hassasiyet noktası olarak ifade eden milyonlarca takipçisi olan ünlüler bu konuda hâlâ sessiz. Disney’in Türkiye’ye giriş yaptığında reklam yüzü olan Tarkan, Halit Ergenç, Aslı Enver gibi isimler hâlâ sessiz. Hemen her toplumsal meselede kanaatini belirten Şahan Gökbakar’dan da bir yorum göremedik. Cem Yılmaz’dan da bir ses alamadık. Disney’in aşikâr ettikleridir…

Cem Yılmaz

ERMENİ LOBİSİ OYUNU AÇIK ETTİ

Bir ticari kuruluş olan Disney+’ın elbette politika değiştirmesi ya da farklı kararlar alması hakkıdır. Ancak zamanlama bazen alınan karardan daha önemli olabiliyor. Atatürk dizisi ile ilgili tartışmalı karar öncesi Disney, Türkiye’de ürettiği yapımları platformdan kaldırmıştı. Bu karar alınırken Atatürk dizisinin yayınlanacağı belirtilmişti. Fekat Ermeni Lobisinin gücü ağır bastı. Dizi, 500 milyon kişiye ulaşma ihtimali olan platformda yayınlanmayacak. Disney açıkça söyleyemese de Ermeni Lobisinin tavrı durumu açık etti. Bir ay önce Disney, diziyi yayınlayacağını açıkladığında kararı skandal olarak nitelendiren ABD Ermeni Ulusal Komitesi, son kararda etkili oldu. Komite Başkanı Aram Hamparian, Disney’in son kararını “Çok iyi bir şey” olarak nitelendirdi.

DISNEY ETKİSİ HEP OLUMSUZ OLDU

Türkiye pazarına girdiğinde sektörde hareketlilik oluşturan ve oyuncuları yüksek meblağlarla bağlayan Disney bir bakıma piyasayı kilitlemişti.Sadece birkaç içerik sonrasında aylar sonra karar değişti ve tasarruf gereği bütün astronomik adımlar iptal edildi. Ülkeye girdiğinde de dengeleri sarsan Disney son kararıyla da sektörde endişe oluşturdu ve tepkiyle karşılandı.

Dünyanın en büyük şirketlerinden

Disney Plus, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birinin organı. The Walt Disney Company 1923’te kuruldu. Bir asırda çok büyüyen şirket Hollywood’da film üretmekle kalmadı. ABD’deki ABC televizyonu da grubun bünyesinde. Ve son olarak 21st Century Fox'u 2019'da 71 milyar dolara satın aldı. Türkiye’de yayın yapan Fox Tv de aynı şirketin çatısı altında. Mart 2023 itibariyle şirketin giderleri 80 milyar dolar. Grubun yıllık gelirinin ise 30 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.







