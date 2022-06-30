Diyanet’in yaz Kur’an kursları başladı: Camiler çocuk sesini özlemiş

Yaz Kur’an kursları başladı, camiler çocuk sesleriyle şenlendi. Güngören’deki Veysel Karani Camii Yaz Kur’an Kursu’nun açılışı da mehter marşıyla yapıldı. Açılışa Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Özütürk, İlçe Müftüsü Abdülkerim Tohumcu ve vatandaşlar katıldı. Cami imamı Mehmet Şenyiğit, “İlk günden 550 öğrencimiz başvuru yaptı. Rabb’imize sonsuz şükürler olsun çocuklarımız minare gölgesinde yetişiyor. Çocuklarımıza camiyi, Kur’an-ı Kerim’i sevdirmeye çalışıyoruz. Sloganımız ‘sevelim sevdirelim eğlenerek öğretelim’” dedi.

YÜZMEYE GÖTÜRÜYORUZ

Çocuklara camiyi sevdirmek için aktiviteler düzenlediklerini söyleyen Şenyiğit, “Eğitime, 26 Temmuz’da başladık. 26 Ağustos’a kadar devam edecek. Sabah 10.00 ile 13.30 arasında eğitim veriyoruz. Eğitim saatlerimiz dışında çocuklarımıza bir çok etkinlik sunuyoruz. Mesela, çocuklarımızı yüzmeye, halı sahaya, okçuluğa, voleybola götürüyoruz. Onlara dini eğitimin yanı sıra dondurmalar, pamuk şekerler gibi ikramlarda da bulunuyoruz. Caminin altına bir de Gençlik Merkezi yaptırdık. Bir genç evinden çıktığı zaman, aradığı her şeyi burada bulsun istiyoruz. Örneğin bilardo, langırt, buz hokeyi, internet salonu, fitness salonu. Bunların hepsini camimizin altındaki merkezimizde bulabiliyorlar.” ifadesini kullandı.

DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR

Öğrencilerden Adem Ali Kosovalı da duygularını şöyle anlattı: “Geçen sene de bu camiye geldim. Buradaki hocalarımı çok seviyorum, bize çok iyi davranıyorlar. Arkadaşlarımla beraber futbol oynuyoruz, havuza gidiyoruz, aynı zamanda Kura’n öğreniyoruz. Yeniden buraya geldiğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Kursun başlamasını dört gözle bekliyorum. Hocalarımla kışın bile konuşup görüşüyoruz. Onları çok seviyorum.”

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