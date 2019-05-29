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Hayat Diyarbakırın kalbinde arkeolojik kazı
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KÜLTÜR SANAT

Diyarbakır'ın kalbinde arkeolojik kazı

"Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen tarihi Sur ilçesindeki 5 bin yıllık Amida Höyük'te bu yıl yürütülecek arkeolojik kazılara başlandı.

Haber Merkezi AA
Amida Höyük
Amida Höyük

Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artukluların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te başta Artuklu Sarayı olmak üzere tüm değerlerin ortaya çıkarılması için sürdürülen kazı çalışmasını Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de izleyerek, Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız'dan bilgi aldı.

Rektör Gül yaptığı açıklamada, höyükte 1962 yılında yapılan ilk arkeolojik kazıda Artuklu Hükümdarı Melik Salih Nasıreddin Mahmud (1200-1222) dönemine ait sarayın temelleri ile renkli taş ve cam küplerden oluşan mozaik süslemelerin ortaya çıkarıldığını belirterek, höyükteki arkeolojik kazının İslam tarihi açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Diyarbakır tarihinin yeniden yazılmasına vesile olacak

Prof. Dr. Yıldız da Artuklular döneminde bilim ve kültür merkezi olarak kullanılan sarayda ünlü İslam alimi El-Cezeri'nin bugünkü otomasyon sistemleri, sibernetik ve robot biliminin öncü çalışmalarını gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu yılki kazılarda sarayın mozaik ve çinili avlusunun tamamen ortaya çıkarılacağını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Gizli tünelin saray kısmını da açıp tamamen birleştireceğiz. Gelen ziyaretçilerimizi Ortaçağ tünelinden Artuklu Sarayı'na çıkaracağız. Kazı, Diyarbakır'ın tarihine ışık tutacak. 5 bin yıl kesintisiz olarak yaşamın devam ettiği yer. Diyarbakır'ın kalbi olarak adlandırdığımız bu höyükte çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak veriler Diyarbakır tarihinin yeniden yazılmasına vesile olacaktır. El-Cezeri 30 yıl burada yaşamış 50 robot sistemini burada yapmış. İnşallah El-Cezeri'nin yaptığı robotlardan birinin kalıntısına ulaşırız."

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