Diyet kişiye özeldir

Uyguladığı diyet nedeniyle beklediğinden fazla kilo vererek siroz hastalığına yakalanan oyuncu Ufuk Özkan, yanlış uygulanan diyetlerin tehlikelerini gündeme getirdi.

GEREKLİ ENERJİYİ SAĞLAMIYOR

Uzmanlar, kişiye özel hazırlanmayan popüler diyetlerin bilişsel bozukluk, MS, şizofreni, demans, karaciğer yetmezliği gibi birçok ölümcül hastalıklara neden olabileceği konusunda uyardı. Bin kalorinin altındaki diyetlerin zararlı olduğunu ifade eden İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, “Birçok popüler diyet duymaya başlıyoruz, bikini diyetleri, genis diyetleri, paleo diyetleri, ketojenik diyetler gibi. Bazıları da tek besine yönlendirilen diyetler. Bu diyetler normal şartlarda alınması gereken enerjinin oldukça altında olan diyetler. Fakat kişinin kilo vermesinde boyu, yaşı, cinsiyeti ve eşlik eden hastalıkları önemlidir” dedi.

ORGAN YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

Tapan, muz, hurma, su gibi ürünlerle tek tip beslenmenin kalori yoksunluğuna yol açacağını ifade etti. Yeteri kadar alınmayan protein yağ ve karbonhidratın kas ve doku kaybına neden olduğunu anlatan Tapan “Lif içeren besin kullanmadığınızda bağırsaklar çalışmıyor. Çok fazla protein aldığınızda kabızlık şikayeti de yaşıyorsunuz. Fazla kırmızı et aldığınızda mesela karaciğerin enzimleri yükselir. Bunlar organ yetmezliğine kadar gider” ifadelerini kullandı.

POPÜLER DİYETLERDE DENGE YOK

“Diyet kişiye özel olmalıdır” diyen Tapan, şöyle konuştu: “Kişi diyabetse ona göre karbonhidratını ayarlarsınız. Böbrek hastasıysa proteinini, sodyumunu, potasyumunu ona göre ayarlarsınız. Popüler diyetlerde de bu hiçbirinde bir denge yoktur. Ya proteini yüksektir ya karbonhidratı yüksektir ya yağı çok düşüktür. O zaman da bütün dengeler uzun süreli yaptığınızda altüst oluyor.”

Hızlı kilo verdiren hiçbir liste sağlıklı değil

Diyetisyen Tuğçe Çağman, hızlı sonuç verdiren hiçbir diyet listesinin sağlıklı olmayacağını söyledi. Çağman, “Organların frekansları vardır. Yanlış diyetler, organların frekansını bozuyor. Bizlerin aslında karaciğerimizi, bağırsak florasını ve beynimizi sağlıklı tutmamız gerekiyor. Bunların üçü birbirine bağlantılıdır. Bedensel şifa ruhani şifadan gelir. Bizlerin en çok önerdiği diyetler arasında Akdeniz diyeti, Alkali diyet ve belirli bir zaman diliminde uygulanan aralıklı oruçlar bulunuyor. Sağlıksız diyet modellerinde, koordinasyon kaybı ortaya çıkıyor. Bilişsel bozukluk, MS, şizofreni, demans, karaciğer kaybı gibi hastalıklara sebebiyet veriyor” dedi.







