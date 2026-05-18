Diz ağrısını hafife almayın: Menisküs yırtığında uzman kontrolü uyarısı

Medicana Sağlık Grubu bünyesinde görev yapan Tolgahan Kuru, menisküs yırtıklarında doğru tanının tedavi sürecinin en önemli aşamalarından biri olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre diz ağrıları; spor yapan bireylerde, yoğun tempoda çalışanlarda ve ileri yaş grubunda yaşam kalitesini doğrudan etkileyen yaygın ortopedik sorunlar arasında yer alıyor.

Doç. Dr. Kuru, menisküsün diz ekleminde yük dağılımını sağlayan ve eklem yüzeylerini koruyan özel bir kıkırdak yapı olduğunu ifade etti. Günlük yaşamda görülen diz ağrılarının önemli bölümünün kas dengesizlikleri, aşırı yüklenme ve zorlanmalara bağlı gelişebildiğini aktardı.

Kuru, özellikle uzun süren ağrılarda uzman değerlendirmesinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Menisküs yırtığı sadece sporcularda görülmüyor

Menisküs yırtıklarının yalnızca sporcularda ortaya çıkan bir problem olmadığına dikkat çeken Kuru, genç bireylerde ani dönme hareketleri, spor yaralanmaları ve zorlanmalar sonrasında da bu durumun görülebildiğini kaydetti.

İleri yaş grubunda ise eklem yapısındaki dejeneratif değişikliklerin ön plana çıktığını belirten Kuru, menisküs yırtıklarının toplumun geniş kesimini etkileyen yaygın bir sağlık sorunu haline geldiğini ifade etti.

“Her MR bulgusu klinik olarak anlamlı değildir”

Doç. Dr. Kuru, menisküs yırtıklarında sık görülen belirtileri şu şekilde sıraladı:

Diz ağrısı

Hareket sırasında zorlanma

Takılma hissi

Merdiven inip çıkarken artan şikayetler

Menisküs yırtıklarının tanısında önceliğin ayrıntılı fizik muayene olduğunu belirten Kuru, dizde kilitlenme hissinin dikkatle değerlendirilmesi gereken önemli bir bulgu olduğunu söyledi.

Bazı hastaların dizlerini tam açıp kapatmakta zorlandığını aktaran Kuru, uzun süre devam eden şikayetlerin günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebildiğini ifade etti.

Manyetik rezonans (MR) görüntüleme yönteminin yırtığın yerini ve tipini belirlemede önemli rol oynadığını belirten Kuru, “Her MR bulgusu klinik olarak anlamlı değildir ve görüntüleme sonuçlarının mutlaka muayene bulgularıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

Her menisküs yırtığı ameliyat gerektirmiyor

Kuru, her menisküs yırtığında cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulmadığını belirterek, küçük ve şikayete neden olmayan yırtıklarda konservatif tedavi yöntemlerinin tercih edilebildiğini kaydetti.

Dizde kilitlenme yaşanması, günlük yaşamın belirgin şekilde etkilenmesi veya sporcularda performans kaybı oluşması durumunda ise cerrahi tedavinin ön plana çıktığını ifade eden Kuru, günümüzde menisküs ameliyatlarının büyük ölçüde artroskopik yani kapalı yöntemlerle gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yöntemin iyileşme sürecini hızlandırdığını belirten Kuru, tedavi edilmeyen menisküs yırtıklarının zamanla kıkırdak hasarı, erken kireçlenme ve kronik ağrıya yol açabileceğini aktardı.

Diz sağlığı için uzman uyarıları

Erken tanı ve doğru tedavinin önemine dikkat çeken Kuru, diz sağlığının korunması için şu önerilerde bulundu:

Kilo kontrolünün sağlanması

Kas güçlendirme egzersizlerinin yapılması

Ani ve zorlayıcı hareketlerden kaçınılması