Diziyi izleyip kütüphaneye koşuyorlar

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Fatih Sultan Mehmet’in kuzeni, Kasım Çelebi’nin oğlu Şehzade Orhan’ı canlandırmış olan Türkoğlu, geçtiğimiz hafta dizideki karakterinin ölmesiyle birlikte yapımdan ayrıldı. Türkoğlu, karakterin “kötü” olarak görülmesine rağmen bu rolü kabul etmesinde yapımın derinliği ve ciddiyetinin etkili olduğunu belirtiyor. Türkoğlu, “Aslında kötü bir karakter oynamak istememiştim senaryo ve projenin büyüklüğü beni cezbetti. Fatih gibi milletin gönlünde taht kurmuş bir şahsiyetin hikâyesinde yer almak benim için anlamlı bir yolculuk oldu” diyor. Türkoğlu, geçtiğimiz hafta çekilen Ayasofya sahnesinin tarihi ve sembolik yönüne dair düşüncelerini ise merhum tarihçi Halil İnalcık’ın sözleriyle şu şekilde açıklıyor: “Batı hiçbir vakit İstanbul’dan, Ayasofya’dan vazgeçmedi. Bu savaş bitmedi. Ayasofya sahnesi, sadece geçmişe dair bir an değil; aynı zamanda fetih ruhunun devam ettiğini gösteren bir işaret fişeği.” Tarihi dizilere yönelik artan ilgiyle de ilgili Türkoğlu, “Tarihi öğretmek için değil, tarihe kapı aralamak için yapıyoruz. Evet, gençler artık tarihi, dizilerle tanıyor. Ama biz hep söylüyoruz: Tarih dizilerden öğrenilmez. Ancak diziler, gençleri araştırmaya ve öğrenmeye teşvik ederse, işte o zaman amacına ulaşmış olur. İnsanlar diziyi izleyip kütüphaneye koşuyor. Kitap satışları Diriliş Ertuğrul’dan beri arttı. Bu çok kıymetli” ifadelerini kullanıyor.

Çekim sürecinde kendisini en çok etkileyen anlardan birinin “Fatih’e ok attığı” sahne olduğunu dile getiren Türkoğlu, “Fatih’e ok attım, zırhını sıyırdı geçti” diyor. Çekimlerde yaşanan at düşmeleri, yaralanmalar, dövüş sahnelerinin zorluklarına rağmen, bu sahnelerin tatlı anılar olarak kaldığını ifade eden Türkoğlu, şu ana kadar oynadığı karakterlerden kendisini en çok etkileyen karakterin kim olduğu sorusuna ise şu yanıtı veriyor: