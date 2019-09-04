Hayat Doğuştan yemek borusu olmayan bebeğe yemek borusu yapıldı
GENEL SAĞLIK

Doğuştan yemek borusu olmayan bebeğe yemek borusu yapıldı

Elazığ'da, yemek borusu olmadan dünyaya gelen kız bebeğe, operasyonla yemek borusu yapıldı. Ameliyatı gerçekleştirin Op. Dr. Fikret Ersöz, "Hastamızı doğduktan yaklaşık 24 saat sonra ameliyata aldık ve başarılı bir ameliyat yaptık. Bu hastamızda 5 bin doğumda bir görülen yemek borusu yokluğu içinde yüzde 1 oranında görülen H tipi fistül tipiydi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Elazığ’da, 9 gün önce 2 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya gelen henüz isim verilmeyen kız bebek, beslenememesi ve ağzından salya akması üzerine, özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde, bebeğin yemek borusunun olmadığı belirlendi.

Bunun üzerine bebek, Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz tarafından ameliyata alındı. Ameliyatla kız bebeğe, yemek borusu yapılarak sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuştu

Ameliyatı gerçekleştirin Op. Dr. Fikret Ersöz, 5 bin doğumda bir görülen yemek borusu yokluğu teşhisi ile ameliyat yaptıklarını ifade ederek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Başka bir hastanede 2 kilo 400 gram olarak doğan bebek, beslenememe ve ağzından salya akması üzerine ağzından midesine sondanın ilerletilememesi sonucunda hastanemize sevk edildi. Hasta yeni doğan yoğun bakım ünitemize alındı. Yaptığımız tetkiklerde hastamızda yemek borusunun oluşmadığı ve yemek borusunun alt ucunun da nefes borusu ile irtibatlı olduğu görüldü. Hasta hakkında yakınlarına bilgiler verildi. Ameliyat kararı alındı.
  • Hastamızı doğduktan yaklaşık 24 saat sonra ameliyata aldık ve başarılı bir ameliyat yaptık. Bu hastamızda 5 bin doğumda bir görülen yemek borusu yokluğu içinde yüzde 1 oranında görülen H tipi fistül tipiydi. Hastamızı ameliyat sonrası yeni doğan yoğun bakım ünitemize aldık. Ameliyat sonrası süreç sorunsuz geçti. Hastamıza ameliyat sırasında yaptığımız yemek borusu içinden geçirdiğimiz hortumu çektik ve beslemeye başladık. Hastamız sorunsuz olarak beslendi. Tedavisi bir müddet daha devam ettikten sonra inşallah ailesine, annesinin kucağına sağlıklı olarak teslim edeceğiz."

Çalışma Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı
HAYAT
Çalışma Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Pınarhisar'da 3 günde 250 kişi hastaneye başvurdu
HAYAT
Pınarhisar'da 3 günde 250 kişi hastaneye başvurdu
Vatanımızauzanan her eli kırdık, kıracağız

Vatanımıza
uzanan her eli kırdık, kıracağız

Erdoğan'dan ​Sivas Kongresi'nin 100. yılında önemli mesajlar.
İBBden bir zam daha

İBB'den bir zam daha

​BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 artış yapıldı.
HDPlilerden Vatan Partililere saldırı

HDP'lilerden Vatan Partililere saldırı

​Oturma eylemi yapan anneleri ziyarete gitmişlerdi.
PKK'nın istismar<br> ve işkence dehşeti

PKK'nın istismar
ve işkence dehşeti

​Dağa kaçırdıkları kız çocukları jandarmaya sığındı.
Ödemek için gülümseyin

Ödemek için gülümseyin

Çin'de yüz tanıma teknolojisiyle ödeme devri
Bakan Selçuk: <br>731 milyon TL iyileştirme yaptık

Bakan Selçuk:
731 milyon TL iyileştirme yaptık

İlaç ve tıbbı malzeme destek rakamları arttı.

İSPARK'ları<br>değnekçiler işgal etti

İSPARK'ları
değnekçiler işgal etti

​İBB iştiraki olan otoparklarda gece ortaya çıkıyorlar.
'Oyun oynuyorlar'

'Oyun oynuyorlar'

​HDP'den eylem yapan anneler için açıklama.
'İhtiyacımızı nerede gidereceğiz!'

'İhtiyacımızı nerede gidereceğiz!'

​Tuvaleti yıkılan minibüsçüler zabıtaya saldırdı
Artık yarı fiyatına satılmayacak

Artık yarı fiyatına satılmayacak

​İcradan satış sistemine yeni model geliyor.
İstanbul ve 13 ile yağış uyarısı

İstanbul ve 13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji yarın için hava durumu tahminlerini açıkladı.
Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

​Aynı kasayı ikinci defa açmaya gidince ortaya çıktı.
Eğitim başladı

Eğitim başladı

​Milli Savunma Bakanlığından önemli S-400 açıklaması geldi.
"Rusya ile ortaklığı <br>konuşmamız gerekiyor"

"Rusya ile ortaklığı
konuşmamız gerekiyor"

​SSB Başkanı Demir'den F-35 ve Su-35 açıklaması
Sınırlarımız ötesinde karşılayacağız

Sınırlarımız ötesinde karşılayacağız

İçişleri Bakanlığından yeni bir göç dalgasına ilişkin açıklama.
Yunanistan’dan Bayraktar çakması İHA

Yunanistan’dan Bayraktar çakması İHA

​Atina medyası: "Türkiye'yle havada mücadelenin ilk adımı"

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.