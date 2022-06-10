Dolandırıcıların yeni adresi Facebook: Kaporayı alıp kaçıyorlar
Dolandırıcıların yeni adresi Facebook. Sitenin market bölümünde piyasa fiyatının altında ilan veren dolandırıcılar, kendileriyle irtibata geçenlerden kapora istiyor. Para hesaba yatınca ilan sahibi ortadan kayboluyor.
Sınır tanımayan dolandırıcılar, her gün yeni bir yöntemle vatandaşları mağdur ediyor. Yeni adresleri ise Facebook. Piyasa fiyatından oldukça düşük “hasarlı ya da spot ürün” başlıklarıyla açılan ilanlarla reklam yapan dolandırıcılar, ya siparişten sonra parayı alıp ortadan kayboluyor ya da bambaşka ürün gönderiyor.
HASARLI ÜRÜNE DİKKAT
Dolandırıcılar, ürünün özellikleri ve fotoğraflarını Facebook’un market kısmında “hasarlı ürün” alanına yüklüyor. İlanlarda buzdolabından telefona, oturma grubundan televizyona, çamaşır makinesine kadar birçok ürün 1000 TL ile 10 bin TL arasında satılıyor. Bu ürünleri satın almak isteyen kişi, ilandaki numaradan iletişime geçiyor. Vatandaştan kapora isteniyor. Ürünü satın alma ümidiyle istenen parayı banka hesabına yatıran vatandaşın hayalleri, satıcının ortadan kaybolmasıyla yıkılıyor. Sosyal medya, şikayet siteleri ve savcılıklar bu şikayetlerle dolu.
ADRES BİLGİSİ VERİLSİN
Elektronik ürün almak için Facebook'tan satıcıyla anlaşıp 1000 TL kapora gönderen Emrah Şahin, “Biz parayı çöpten toplamadık. Ne ürün geldi ne de param. Firmaya ulaşamıyorum. Facebook’un bu dolandırıcıların adres bilgilerini mağdur ettiği kişilere vermesi gerek” dedi. Mağdurlardan Z.K ise şunları söyledi: “Facebook Marketplace üzerinden elektronik eşya satın aldım. Ücreti yolladım, ürün gelmedi. Sonra da beni engellediler.”
REKLAM
Mutlaka ihbar edin
Vatandaşları uyaran Bilişim Hukuku Uzmanı Av. Aslı Korkmaz, ödeme alıp ortadan kaybolan satıcıların "nitelikli dolandırıcılık" suçu işlediğini söyledi: "Alışveriş yapılan site dolandırıcılar tarafından hazırlanmış sahte bir site olabilir. Sitenin SSL sertifikasına sahip olup olmadığını kontrol edin. İletişim bilgilerini kontrol edip ulaşılabilir olduklarından emin olun. Parası ödenen mal gönderilmezse mutlaka Siber Suçlar Şube Başkanlığı'na ihbarda bulunun.”