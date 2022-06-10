Hayat Dolandırıcıların yeni adresi Facebook Kaporayı alıp kaçıyorlar
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Dolandırıcıların yeni adresi Facebook: Kaporayı alıp kaçıyorlar

Dolandırıcıların yeni adresi Facebook. Sitenin market bölümünde piyasa fiyatının altında ilan veren dolandırıcılar, kendileriyle irtibata geçenlerden kapora istiyor. Para hesaba yatınca ilan sahibi ortadan kayboluyor.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Dolandırıcıların yeni adresi Facebook: Kaporayı alıp kaçıyorlar
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Sınır tanımayan dolandırıcılar, her gün yeni bir yöntemle vatandaşları mağdur ediyor. Yeni adresleri ise Facebook. Piyasa fiyatından oldukça düşük “hasarlı ya da spot ürün” başlıklarıyla açılan ilanlarla reklam yapan dolandırıcılar, ya siparişten sonra parayı alıp ortadan kayboluyor ya da bambaşka ürün gönderiyor.

HASARLI ÜRÜNE DİKKAT

  • Dolandırıcılar, ürünün özellikleri ve fotoğraflarını Facebook’un market kısmında “hasarlı ürün” alanına yüklüyor. İlanlarda buzdolabından telefona, oturma grubundan televizyona, çamaşır makinesine kadar birçok ürün 1000 TL ile 10 bin TL arasında satılıyor. Bu ürünleri satın almak isteyen kişi, ilandaki numaradan iletişime geçiyor. Vatandaştan kapora isteniyor. Ürünü satın alma ümidiyle istenen parayı banka hesabına yatıran vatandaşın hayalleri, satıcının ortadan kaybolmasıyla yıkılıyor. Sosyal medya, şikayet siteleri ve savcılıklar bu şikayetlerle dolu.

ADRES BİLGİSİ VERİLSİN

Elektronik ürün almak için Facebook'tan satıcıyla anlaşıp 1000 TL kapora gönderen Emrah Şahin, “Biz parayı çöpten toplamadık. Ne ürün geldi ne de param. Firmaya ulaşamıyorum. Facebook’un bu dolandırıcıların adres bilgilerini mağdur ettiği kişilere vermesi gerek” dedi. Mağdurlardan Z.K ise şunları söyledi: “Facebook Marketplace üzerinden elektronik eşya satın aldım. Ücreti yolladım, ürün gelmedi. Sonra da beni engellediler.”

Mutlaka ihbar edin

Vatandaşları uyaran Bilişim Hukuku Uzmanı Av. Aslı Korkmaz, ödeme alıp ortadan kaybolan satıcıların "nitelikli dolandırıcılık" suçu işlediğini söyledi: "Alışveriş yapılan site dolandırıcılar tarafından hazırlanmış sahte bir site olabilir. Sitenin SSL sertifikasına sahip olup olmadığını kontrol edin. İletişim bilgilerini kontrol edip ulaşılabilir olduklarından emin olun. Parası ödenen mal gönderilmezse mutlaka Siber Suçlar Şube Başkanlığı'na ihbarda bulunun.”

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Alınmamış kargonuz var
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'Kargonuzu almadınız, icralıksınız' diye SMS alıyorsanız dikkat edin. Son dönemde ürün sipariş etmeyen kişiyi sipariş vermiş gibi gösterip dolandırmaya çalışanlarda artış yaşanıyor.
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Vatandaşlar, herhangi bir sipariş vermediği halde ya da vermiş olduğu siparişi iade ettiği halde, “Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız” diye mesajlar gönderiliyor. Konuyla ilgili yüzlerce mağdurun tüketici hakem heyetine başvurduğu öğrenilirken, birçok kişinin de icralık olmamak için istenilen parayı ödediği öğrenildi.
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Dolandırıcıların tuzağına düşürülmek istenen isimlerden biri de Sabiha Temizkan’dı. Temizkan’ın, internetten bir saat sipariş verdiği iddia edildi ve kargosunu almaması durumunda icra takibi başlatıldığı SMS ile kendisine iletildi. Ancak genç kadın, herhangi bir sipariş vermediğinden emindi. Bir süre sonra Temizkan’a bu kez, Global Satış tarafından “Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir” yazılı SMS gönderildi ve gönderilen mesajın altında da, Yayalar Hukuk Bürosu’na ait bir numara vardı. Temizkan verilen numarayı arayarak söz konusu siparişi vermediğini söyledi ve sipariş verdiğine dair belgeyi istedi. Ancak Temizkan’a istediği belge gizlilik gerekçesiyle ibraz edilmedi.
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‘BÜYÜK DOLANDIRICILIK’<br>Temizkan, yaşadığı mağduriyetle ilgili şunları aktardı: “Almadığım bir ürün için önce PTT tarafından bir mesaj gönderildi. PTT’yi arayıp böyle bir sipariş olup olmadığını sorduğumda ise ‘Evet’ cevabını aldım. Ancak herhangi sipariş vermediğimi söylediğimde ise benzer şeylerle çok fazla karşılaştıklarını söylediler. Siparişini vermediğim saat adıma kargoyla PTT’ye gelmiş. Haliyle gidip almadım. Bir süre sonra da, ‘Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir’ diye mesajlar almaya başladım. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyorum. Avukatıma da danıştım, o da aynısını söyledi. E-devletimde de adıma açılmış bir icra takibi görünmüyor. Yolunu bulmuşlar, tehdit yoluyla insanları dolandırıyorlar.”
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‘TUZAKLARA DÜŞMEYİN’<br><br>Konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şunları söyledi: “Bu tarz bir olayda kargoyu teslim almamak sorumluya hiçbir yükümlülük ve sorumluluk yüklemez. Kargoyu almazsanız ‘Şu cezayı alırsınız’ gibi mesajlara itibar etmeyin. Kargo alınmadığı takdirde gönderene iade edilir. İnternetten alışverişlerde tüketicinin siparişten sonra teslim anına kadar vazgeçme hakkı olduğu gibi teslim alsa bile teslimden itibaren 14 gün zarfında koşulsuz, cezasız ve herhangi bir masrafa katlanmadan iade hakkı vardır. Bu iadeyi yaparken de herhangi bir ücret ödemez. Bu dolandırıcılar hukuk bürosu adı altında merkez kurmuşlar. Bizzat kendim aradım ama herhangi bir yetkiliye ya da avukata bağlamadılar. Şebeke gibi çalışıyorlar. Vatandaşlara icralık olmamaları için 95 TL kadar küçük bir meblağ istiyorlar. Tüketiciler de, icralık olmaktan korkuyor, ‘Vereyim, kurtulayım’ diyor ve yüzde 99’u da bu tuzağa düşebiliyor. Günde bin kişiden bu paranın aldığını düşünün. Bu da günde 95 bin TL haksız kazanç demek. Bunun yanı sıra bu insanlar, tüketicinin özel verilerini kullanıyor, kişinin huzur ve sükûnunu bozuyor ve tehdit ediyor. Bu tuzaklara düşmeyin.”
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Kargo dolandırıcılığı
Dolandırıcıların yeni tuzağı: Alınmamış kargonuz var
Salgınla beraber internet üzerinden siparişler artınca dolandırıcılar yeni yöntemlerle vatandaşı dolandırmaya başladı. Vatandaşların telefonuna “Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız" mesajı gönderen dolandırıcılar, gözünü korkuttukları kişilerden sorunu çözmek için 95 TL istedi. Dolandırıcıların tuzağına düşüp ödeme yapan yüzlerce kişi tüketici heyetine başvurdu...
Sosyal medyada en çok kullanılan sekiz tuzak: Teklif çok cazipse şüphe edin
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medyadaki dolandırıcılığa karşı çalışma başlattı. Ofisin çevrimiçi mecralarda en çok kullanılan sekiz yöntemi paylaştı.
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Ofisten, \"Sosyal medyada karşılaştığınız bir teklif gerçek olmayacak kadar cazipse veya kredi kartı gibi kritik bilgileriniz isteniyorsa siber saldırganlar ile karşı karşıya olabilirsiniz\" uyarısı geldi. <br><br>
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İŞTE 8 YÖNTEM<br><br>Kredi tuzağı: Anında kredi çekebileceğiniz iddiasıyla kişisel bilgiler ve ön ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.
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to varlık yatırım dolandırıcılığı: Paranızı kripto varlıklara yatırarak kâr edeceğinizi vadeden ve ödeme istenen yöntem.
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Sahte kurum hesapları: Kamu kurumlarının veya şirketlerin ismi kullanılarak açılan sahte hesaplardan paylaşılan linkler ile kredi kartı bilgilerinin çalındığı dolandırıcılık yöntemi.<br><br>
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Sahte arkadaş dolandırıcılığı: Arkadaşlık yoluyla güven kazanan dolandırıcıların kişisel bilgileri ele geçirdiği ve daha sonra para istediği dolandırıcılık yöntemi.<br><br>
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Piyango dolandırıcılığı: Ödül kazandığınızı söyleyen ve ödülü elde edebilmek için ödeme istenen yöntem.<br><br>Ücretli üyelik dolandırıcılığı: Uygun fiyata film veya müzik platformu üyeliği verme iddiasıyla ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.
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Sahte sosyal medya e-postaları: Sosyal medya platformlarının ismi ve arayüzü kullanılarak hazırlanan e-postalar ile kullanıcı adı ve şifrelerin ele geçirildiği dolandırıcılık yöntemi.<br><br>Düşük fiyatlı satış dolandırıcılığı: Özellikle elektronik eşyaların, piyasa fiyatının çok altında fiyatla satışa sunulduğu iddia edilen yöntem.
Sosyal medyada en çok kullanılan sekiz tuzak: Teklif çok cazipse şüphe edin
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi özellikle sosyal medya kanalları üzerinden en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini paylaştı. Ofisten, "Teklif çok cazipse şüphelenin" uyarısı da geldi.

FBIdan CumhuriyetçiVali adayına gözaltı

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Kimse dokunamıyor

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