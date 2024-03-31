DT’den tartışmalara belgeli yanıt

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Antalya’daki Haşim İşcan Kültür Merkezi tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. Binanın bakım, tadilat ve onarım işlerinin sahibi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğu belirtildi. Açıklamada, 24 Haziran 2006 tarihli protokol metni, Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderilen talep yazıları ve Haşim İşcan Kültür Merkezinin tadilat gerektiren bölümlerine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.