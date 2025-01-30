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Dünya Kruvasan Günü’nde DFU portföyüne yeni bir ürün ekledi

Dünya Kruvasan Günü’nde DFU portföyüne yeni bir ürün ekledi

17:3930/01/2025, Perşembe
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Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU)
Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU)

Gıda sektörünün lider donuk ürün firmalarından Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU), 30 Ocak Dünya Kruvasan Günü’nde kruvasan portföyüne bir yenisini daha ekledi. DFU, Ocak ayından itibaren büyük formatta 90 gramlık kruvasanını satışa sundu.

DFU, büyüyen dondurulmuş gıda pazarında ev dışı tüketim kanalında “Mutfağınızın Hamur Ustası” konumlandırmasıyla 2025 yılında portföyünü daha da genişletmeyi hedefliyor. Kalite, lezzet ve ulaşılabilirlik odağında, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak sektördeki öncü rolünü sürdürüyor.



Fransız mutfağının en sevilen tatlarından biri olan kruvasan, günümüzde kafe ve restoranlarda popülerlik kazanıyor. DFU hamur ürünlerindeki uzmanlığını kullanarak enfes hamuru, kendine özgü iç yapısı ve her ısırıkta hissedilen çıtır dokusuyla ürettiği klasik Fransız kruvasan ürününü piyasaya sunuyor.



Ürün, mutfaklarda uzun süren mayalama ve el açma sürecine gerek kalmadan, oda sıcaklığında bekletildikten sonra yaklaşık 13-14 dakikada pişirilerek hızlıca servise hazır hale geliyor. Bu da işletmelerin hazırlık süresini önemli ölçüde kısaltıyor ve her seferinde aynı kaliteyi sunmayı vaat ediyor.

#Dünya Kruvasan Günü
#Gıda Sektörü
#Fransız Kruvasan

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