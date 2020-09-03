Dünyaca ünlü Hollywood ​yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı

"Dünyanın en çok kazanan aktörü" olan Dwayne Johnson, üç hafta önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. ABD'li yıldız, kendisi ve ailesinin koronavirüse yakalandığını belirtti.
HAYAT
Hâlâ hızlı hâlâ öfkeli
Sosyal medyadan duyurdu 'Fast & Furious' (Hızlı ve Öfkeli) serisinin yıldızı, ‘The Rock’ lakaplı ünlü Hollywood oyuncusu Dwayne Johnson, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
HAYAT
Hızlı ve Öfkeli ekibinden yeni bir aksiyon filmi
Johnson ve ailesi iyileştiler
Çektiği videoda birkaç hafta önce kendisinin, eşinin ve iki çocuğunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Johnson, iyileştiklerini de belirtti.
Johnson'ın paylaşımını
buradan izleyebilirsiniz.
FOTOĞRAF 16
Temmuz ayında vizyona girmesi beklenen filmin afişi için kimileri yüksek bütçeli bir Hollywood filminin çekimlerinde daha gerçekçi olunması gerektiğini savunurken kimileri bunun sinema olduğunu birebir fizik kurallarına uymak zorunda olmadığını söyledi.
Bu detayı kaçırmayan kullanıcılar, haklı olduklarını ispatlamak için ince matematik hesabı yaptı ve fizik kurallarına başvurdu.
Yazar James Smythe sosyal medya kullanıcılarının anlayabilmesi için, Johnson'ın koşarak, ayaklarından destek alıp zıplayarak ya da direkt kendini bırakarak atması durumunda da sonucun değişmeyeceğini ve Johnson'ın o pencereye ulaşamayacağını kanıtlamak için şemalara başvururken, sosyal medya kullanıcıları da konunun üzerine eğildi.
1996 yapımı film, Dwayne Johnson ile yeniden çekiliyor.
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Dwayne Johnson'ın oynadığı Gökdelen (Skyscraper) filminin afişi, hatayı görenler tarafından sosyal medyada alay konusu oldu. Sayısalcı sinemaseverler, Johnson'ın Will Ford'u canlandırdığı filmin afişinin fizik kurallarına aykırı olduğunu söyleyerek bu görselleri hazırladı.