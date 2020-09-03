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Hayat Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı
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Dünyaca ünlü Hollywood ​yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı

Aksiyon filmlerinin başrol oyuncusu, ‘The Rock’ lakaplı ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Çektiği videoda birkaç hafta önce kendisinin, eşinin ve iki çocuğunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Johnson, iyileştiklerini de belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dwayne Johnson
Dwayne Johnson

"Dünyanın en çok kazanan aktörü" olan Dwayne Johnson, üç hafta önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. ABD'li yıldız, kendisi ve ailesinin koronavirüse yakalandığını belirtti.

Hâlâ hızlı hâlâ öfkeli
HAYAT
Hâlâ hızlı hâlâ öfkeli

Sosyal medyadan duyurdu

'Fast & Furious' (Hızlı ve Öfkeli) serisinin yıldızı, ‘The Rock’ lakaplı ünlü Hollywood oyuncusu Dwayne Johnson, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Hızlı ve Öfkeli ekibinden yeni bir aksiyon filmi
HAYAT
Hızlı ve Öfkeli ekibinden yeni bir aksiyon filmi

Johnson ve ailesi iyileştiler

Çektiği videoda birkaç hafta önce kendisinin, eşinin ve iki çocuğunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Johnson, iyileştiklerini de belirtti.

Johnson'ın paylaşımını buradan izleyebilirsiniz.

Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
FOTOĞRAF 16
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Temmuz ayında vizyona girmesi beklenen filmin afişi için kimileri yüksek bütçeli bir Hollywood filminin çekimlerinde daha gerçekçi olunması gerektiğini savunurken kimileri bunun sinema olduğunu birebir fizik kurallarına uymak zorunda olmadığını söyledi.
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Bu detayı kaçırmayan kullanıcılar, haklı olduklarını ispatlamak için ince matematik hesabı yaptı ve fizik kurallarına başvurdu.
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Yazar James Smythe sosyal medya kullanıcılarının anlayabilmesi için, Johnson'ın koşarak, ayaklarından destek alıp zıplayarak ya da direkt kendini bırakarak atması durumunda da sonucun değişmeyeceğini ve Johnson'ın o pencereye ulaşamayacağını kanıtlamak için şemalara başvururken, sosyal medya kullanıcıları da konunun üzerine eğildi.
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1996 yapımı film, Dwayne Johnson ile yeniden çekiliyor.
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Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Title
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Title
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Title
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Title
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Title
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Title
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Title
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Title
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Title
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Title
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Title
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Dünyaca ünlü filmin afişi alay konusu oldu!
Dwayne Johnson'ın oynadığı Gökdelen (Skyscraper) filminin afişi, hatayı görenler tarafından sosyal medyada alay konusu oldu. Sayısalcı sinemaseverler, Johnson'ın Will Ford'u canlandırdığı filmin afişinin fizik kurallarına aykırı olduğunu söyleyerek bu görselleri hazırladı.


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