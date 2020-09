Dünyada 50 milyon kişi demans hastalığından muzdarip: Her yıl 10 milyon yeni vaka tespit ediliyor Dünyada 50 milyon kişi demans hastalığından muzdarip: Her yıl 10 milyon yeni vaka tespit ediliyor Dünyada 50 milyon kişi demans hastalığından muzdarip. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada 50 milyon demans hastası bulunuyor her yıl 10 milyon yeni vaka teşhis ediliyor.

Haber Merkezi 20 Eylül 2020, 17:42 Son Güncelleme: 20 Eylül 2020, 17:42 AA