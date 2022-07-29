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Dünya'nın dönüşü yavaşlıyor: Yıkıcı etkileri olabilir

Gezegen 29 Haziran 2022'de kendi etrafındaki tam turunu kendi standardı 24 saatten 1,59 milisaniye (saniyenin binde birinden biraz uzun) daha kısa sürede tamamladı.

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Haber Merkezi Diğer
Dünyanın dönüşü yavaşlıyor: Yıkıcı etkileri olabilir
Foto: Arşiv.

Dünya, 26 Temmuz'da 24 saatten 1,5 milisaniye daha kısa süreyle bu ay rekoru neredeyse bir kez daha kırıyordu.

  • Son zamanlarda Dünya'nın hızı artıyor. Gezegen 2020'de, 1960'lardan bu yana ölçülen en kısa ayı yaşamıştı. Tüm zamanların en kısa günü de 19 Temmuz'da 24 saatin 1,47 milisaniye altıyla o yıl ölçülmüştü.

Dünya ertesi sene, rekor kırmasa da genel olarak artan bir hızla dönmeye devam etti.

Fakat çok daha uzun periyotlara bakıldığında, Dünya'nın dönüşü yavaşlıyor. Her yüzyılda, Dünya'nın bir tam dönüşünü tamamlaması birkaç milisaniye daha uzun sürüyor.

Buna neyin yol açtığı kesin değil fakat bilim insanları yavaşlamanın gezegenin çekirdeğinin iç veya dış katmanlarındaki süreçlerden, okyanuslardan, gelgitlerden ve hatta iklimdeki değişikliklerden kaynaklanabileceğini tahmin ediyor.

Negatif artık saniyeye geçilebilir

Dünya artan hızla dönmeye devam ederse, bu durum Dünya'nın Güneş'in yörüngesindeki hızını atomik saatlerden gelen ölçümle tutarlı kılmak için negatif artık saniye uygulamasına yol açabilir.

  • Ancak negatif artık saniye bilişim teknolojileri sistemleri için potansiyel sorunlar yaratabilir.

Meta yakın zamanda, artık saniyenin "esasen bilim insanlarına ve gökbilimcilere fayda sağladığını" fakat bunun "faydadan çok zarar veren riskli bir uygulama" olduğunu belirten bir blog yayımlamıştı.

Söz konusu riski, saatin 00:00:00'da sıfırlanmadan önce 23:59:59'dan 23:59:60'a geçmesi ve bu tür bir zaman sıçramasının programları çökertmesi veya veri depoları üzerindeki zaman etiketleri yüzünden veriyi bozması oluşturuyor.

Benzer şekilde, negatif artık saniye meydana geldiğindeyse, saat 23:59:58'den 00:00:00'a geçiyor. Meta bunun, "kronometrelere veya zamanlayıcılara dayanan yazılımlar üzerinde yıkıcı bir etkiye" sahip olabileceğini öngörüyor.

Dünyanın saatleri ve zamanı düzenlediği birincil zaman standardı olan Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC), 27 kez artık saniye güncellemesi geçirdi.

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