Dünyanın ilk NFT bienali açılıyor

Dünyanın ilk NFT bienali olan “NFT Biennial” yarın başlıyor. 15 Ocak’a kadar Zorlu PSM’de gerçekleşecek bienal; doğa, insan ve teknoloji üçgeninde şekilleniyor. “İnsanlığın teknolojiyi ne kadar içselleştirebildiği” mottosuyla gerçekleşecek bienalde, dokuz pavilyonda yüzden fazla NFT eser yer alacak. Sergilerin yanı sıra VR/AR deneyimleri, performanslar, panel ve konuşmalar da gerçekleşecek. Metaverse’te de sürecek olan bienal, İstanbul’dan sonra Berlin, Amsterdam, Londra, Brüksel, Bogota, Los Angeles ve Tokyo’ya gidecek. Julie Walsh, Soliman Lopez ve Atay İlgün gibi küratörlerin bulunduğu kalabalık bir ekip tarafından hazırlanan bienal, odağına herhangi bir konuyu ya da olayı almayarak, dijitalin kapsayıcı dünyasını sanatseverlere sunmayı hedefliyor.

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TÜRKİYE’DEN ÇIKAN KÜRESEL BİR ETKİNLİK

Türkiye’de doğan ve ekibindekilerin çoğunun Türkiye’de yaşadığı, dünyaya açılan sanat etkinliği olduğunu söyleyen NFT bienalinin kurucu direktörü Rahim Ünlü, bienale ilişkin sürprizlerden birkaçını paylaştı: “Seyirci, seyretmekle kalmayacak, etkileşimsel ve katılımcı bir bienal deneyimi olacak. Metaverse ve fiziksel galerilerimizi ziyaret edenlere NFT’ler vereceğiz. Bunun için bir oyunlaştırma tasarımı yaptık. 6 ve 7 Ocak’ta deneyimleyen ziyaretçilerimize ödüller dağıtacağız.”

Bienal küratörlerinden Işıl Ezgi Çelik ise amaçlarının insan ve teknoloji ilişkisini irdelemek ve teknolojiyle hızla değişip dönüşen sanatı geliştirmek için alan açmak olduğundan bahsederek şunları söyledi: “Etkinliğin gerçekleşmesi başlı başına insan teknoloji ilişkisini ve bu ilişkinin yol açtığı yeni ilişki biçimlerini ne kadar içselleştirdiğimiz sorusuna verilmiş güzel bir yanıt oldu. Seyirciler ocak ve şubatta devam edecek NFT Bienali'nin sürpriz sergi mekanlarıyla, hiç beklenmedik yerlerde şaşırtıcı biçimlerde karşılaşabilirler. Hatta kendilerini bir anda evlerinin konforunda NFT Bienali'nin etkinliklerinden birinde aktif olarak bulabilirler.”

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