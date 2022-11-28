Ebru metaverse ile buluştu

“Barut” tekniğini ebru literatürüne kazandıran usta ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil’in sürdürülebilirlik temalı eserlerinin yer aldığı “Dünya Çöl Olmasın” sergisi sanatseverlerle buluştu. Türk İslam Eserleri Müzesi’nde Kuveyt Türk’ün desteğiyle açılan sergide 42 çalışmanın yanı sıra animasyonlardan oluşan NFT eserler de sergileniyor. Sanatçının 2013’ten günümüze farklı eserlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü ise Mesut Bilgili üstlendi.

Son on yılda çevreye, alışkanlıklarımıza, doğaya ve iklime ilişkin birçok şey değişti. Eserlerinde doğadan ve insandan ilham alan Barutçugil ilk eserinden son eserine yaşanan değişimi şu sözlerle özetledi: “Küresel ısınma, iklim krizi, çevre kirliliği bunlar 2013’ten önce de vardı. Sergi de bugün için planlanmış bir çalışma değildi. Gördüğümüz, duyduğumuz şeylerin birikimleri eserlere de yansıdı. İnsanların unutmamasına vesile olmak için bir mesaj vermek istiyoruz. Kuruyan ve körleşen dünyanın sebebi biziz. Eski bir Türk sanatı olan ebruyu böyle bir projenin içine katarak bu sergiyi oluşturduk.”

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DÜNYANIN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Çocukluğunun derelerde, dağların ve ağaçların tepesinde geçtiğini belirten Barutçugil, “Tabiat özlemim hiç eksilmedi. Bir müddet dağcılık yaptım. Tabiatta dolaşmayı çok severim. Mesleğim dolayısıyla altmış kadar ülkeye gittim. Tabiatın içinde olmak çok büyük bir haz veriyor bana. Onları görüp sonra da kaybolmasını müşahede etmek hakikaten içimizi acıtıyor. Hatırlatmak için elimizden gelen çabayı, gayreti gösteriyoruz” dedi.

Bilgili, ebru sanatının Türkiye’de metaverse ile ilk buluşması olduğunu kaydederek, sanatseverlerin sergiyi gezerken iklim sorunları anlamında dünyanın bugünkü halini ve önlem alınmazsa gelecekteki halini görebileceklerini söyledi. 1 Aralık’a kadar fiziki olarak görülebilecek serginin çevrimiçi ziyareti ise “www.dunyacololmasin.art” adresinden yapılabilecek.