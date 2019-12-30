Hayat Edebiyatımızın genç isimleri ödüllendirildi
KÜLTÜR SANAT

Edebiyatımızın genç isimleri ödüllendirildi

11. İstanbul Edebiyat Festivali kapsamında verilen ödüller sahiplerini buldu. “Hikaye” dalında Serkan Üstüner, “Roman” dalında Şule Köklü ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
11. İstanbul Edebiyat Festivali
11. İstanbul Edebiyat Festivali

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik ve Sultanbeyli belediyelerinin desteğiyle hayata geçirdiği, Anadolu Ajansı’nın Global İletişim ortağı olduğu “Edebiyat ve Gençlik” temalı festivalin ödülleri sahiplerini buldu. 11. İstanbul Edebiyat Festivali’nde “Hikaye” dalında yazar Serkan Üstüner ödüle layık görüldü. Üstüner’e ödülünü yazar Yusuf Kaplan takdim etti. “Roman” dalında yazar Şule Köklü’ye ödülünü, Prof. Dr. Ümit Meriç verdi. Şair Sümeyra Yaman da “Şiir” dalında hak kazandığı ödülünü, yazar Ali Ural’ın elinden aldı. Yazar Gökhan Ergür de “Deneme” dalında ödüle layık görüldü. “Hikaye” dalında ödül alan yazar Serkan Üstüner, “Yazarlar için ödüller önemlidir, daha iyi yazmak için teşvik eder” diye konuştu. “Deneme” dalında ödüle layık görülen yazar Gökhan Ergür, edebiyatı bir siper kazma sanatı olarak tanımladığını anlatarak, eserlerinde iyiyi, doğruyu, güzeli ve temiz olanı aramayı ve anlatmayı tercih ettiğini söyledi. “Roman” dalında ödül alan yazar Şule Köklü de “‘Kızılırmak Çocukları’ eseriyle ödülün gelmesi beni çok mutlu etti. Anadolu’nun sesiydi, Anadolu’da unutulmuş birçok gelenek ve göreneklerimizin bahsedildiği bir kitaptı” ifadelerini kullandı. “Şiir” dalında ödüle layık görülen şair Sümeyra Yaman ise ödül almaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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