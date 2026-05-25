Edirne Bienali’nde sanat rotası

Kentte ilk kez düzenlenen ve 28 Haziran'a kadar sürecek Edirne Bienali kapsamında açılan "Dokuma" sergisi, tarihi hanın taş duvarları arasında geleneksel tekstil mirasını çağdaş sanatla buluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi destekleriyle gerçekleştirilen bienal, "Köprüler" temasıyla kentin tarihi mekanlarını sanat rotasına dönüştürüyor.

Bienalde 23 ülkeden 213 sanatçı, fotoğraf, heykel, yeni medya, yapay zekâ, performans ve tekstil gibi farklı disiplinlerde eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Bienalin dikkat çeken duraklarından biri olan tarihi Devecihan'da ise yerli ve yabancı 38 sanatçının 67 eseri izleyiciyle buluşuyor. Geçmişte cezaevi olarak kullanılan, bugün ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sanat galerisi ve Olgunlaşma Enstitüsü’ne ev sahipliği yapan tarihi yapıdaki sergide, geleneksel dokuma tekniklerinden modern tekstil yorumlarına kadar farklı eserler yer alıyor.