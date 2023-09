Efendimiz’in(sav) sofrasından tarifler

İki gün sonra Mevlid Kandilini eda edeceğiz. Efendimiz'in (sav) alemlere nur olmak için yeryüzüne teşrif ettiği bugünde, O’nun (sav) yeme içme alışkanlıkları, davranışları ve nasihatleriyle de her alanda olduğu gibi beslenmede bize gösterdiği yolu izlemenin duacısıyız.

Ne yediğimiz önemlidir. Hem madde bakımından hem mana bakımından. Helal ve temiz olması gerektiği bize açıkça buyrulmuştur. Kendimiz de helal ve temiz olanı, tertemiz bir hal ile yemeliyiz. Bugün TV programlarındaki yaygın alışkanlığın aksine, yemeğe ve yemeği yapana güzel sözler etmeliyiz. Yemeği bir hediye olarak sunmalı, komşumuzun açlığı, tokluğunu düşünmeli, önemsemeliyiz. Her ne kadar, lüks gibi düşünülüyor olsa da yemek, hepimizin günde en az iki defa yapmak zorunda kaldığı bir eylemdir. Ve işe “ekmek parası” için gideriz, “ekmeğimizin peşinde”yizdir. Günü öğünlerden yola çıkıp sabah, öğle, akşam diye böleriz. Ve gıda fiyatlarındaki artış hepimizi etkiler. Demek ki yemek, bir zevkten ötedir. Hz. Ali “Kırk gün et yemeyenin ahlakı bozulur, kırk gün et yiyenin kalbi katılaşır” buyuruyor. Yediklerimiz bedenimiz kadar ruhumuzu da etkiliyor. Tıka basa yerken, hem bir sünnetten uzak kalıyor, hem nefsi besliyor hem hastalıklara yol açıyor, hem de irademizi zayıflatıyoruz. Bundandır ki oruç bize farz kılındı ve bundandır ki dervişlik, “Bir lokma, bir hırka” demektir. Bu güzel günün öncesinde, Efendimiz'in (sav) yeme içme konusundaki alışkanlık ve nasihatlerini okumakla kalmayıp mümkün olduğunca hayatımıza katmaya çalışalım. Hem bedenimizi, hem ruhumuzu Efendimiz'in (sav) usulüyle en güzel şekilde besleyelim. Mevlid kandilinde pişirmek üzere, Efendimiz'in (sav) sofrasından birkaç tarifi paylaşalım. Şimdiden hakkıyla idrak edebildiğimiz, ihya edebildiğimiz bir Mevlid Kandili diliyorum. İyi pazarlar.