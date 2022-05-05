Efsanelerin macerası sürüyor

TRT Belgesel’in tarihteki önemli savaşçıların bilinmeyen hayat hikayesini ekranlara taşıdığı Tarihin Efsaneleri, yeni bölümler için kolları sıvadı. Daha önce 35 bölümden oluşan Savaşın Efsaneleri’ni yapan ekip, beğenilen bu yapımı aynı formatta farklı bir konuyla yeniden ekranlara taşıyor. Savaşın Efsaneleri, tarihteki önemli savaşçıların mücadelelerini izleyicilerle buluşturmuş büyük beğeni toplamıştı.

Tarihin Efsaneleri, aralık ayında yayınlanan pilot bölümüyle Türkiye Yazarlar Birliği, tarafından belgesel dalında ödüllendirilmişti. Yapımcılığını Bekir Yusuf Açıksöz, Önder Furkan Besli, Ercan Kaya’nın üstlendiği belgesele, İlkin Başar Özal, Selman Dilek, Şükrü Seçkin Anık, Zafer Bilgi gibi ünlü tarihçi yazarlar yorumlarıyla katkı sağlıyor. İlk bölümünde yaklaşık 500 oyuncunun görev aldığı, çekimlerinin Konya ve İstanbul’da sürdüğü Tarihin Efsaneleri’ni, yönetmeni Mecit Güven anlattı.

Belgesel de değil sinema da

Son yıllarda dönem belgesellerinin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Güven, “Bizim dışımızda pek fazla firma bu topa girmiyor. Çünkü meşakkatli bir iş. Birçok ayrıntıya dikkat etmeniz gerekiyor. Türkiye çapında atılmamış bir adımı atarak, daha modern, her platformda gösterilebilecek kalitede bir iş ortaya koymak istedik. Savaşın Efsaneleri’nin her bölümünde üstüne yeni bir şeyler koymaya çalıştık” dedi.

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Güven yaptıkları işin beğenilmesini şu sebebe bağlıyor: “10 yıllık süreçte çok fazla belgesel yapıldı. Artık seyirci yeni bir şey istiyor. Bu modern belgeselcilikte daha gerçek hissiyatını vermeniz gerekiyor ki seyirci onu kabullenebilsin. Onu da diyaloglu ve güçlü oyunculuklarla aktarmanız lazım. Röportajlar da oyunculuklar kadar önemli. Akademik dili de yoğun tutmadan, oyunculuk ve metinsel dokunuşlarla daha izlenebilir yapmak için gayret ettik. Yaptığımız net olarak belgesel değil, docudrama yani yarı belgesel film. Açıkçası belgesel ve sinema arasında tutmaya çalıştık.”

Hikâye güçlüydü

Yapımın doğuşu 3 yıl öncesine dayanıyor.Savaşın Efsaneleri’ni daha farklı bir aşamaya taşıma kararı almak istediklerini belirten yönetmen, pilot bölümde Halid Bin Velid’i tercih etmelerini ise hikâyenin kendilerine güçlü gelmesi olarak belirtiyor. “Halid Bin Velid denildiğinde akla savaşları gelir ama biz o hikâyeye farklı bir taraftan bakmaya çalıştık. Bu dönüşüm hikayesi güçlüydü ve ilgimizi çekti. Yeni bölümlerde Mete Han, Atilla, Tomris Hatun yer alacak. Bazı bölümlerde İslam öncesi Türk topluluklarını işleyeceğiz. Dönemine damga vurmuş Baybars, Selahaddin Eyyubi, Celaleddin Harzemşah, Nureddin Zengi gibi Müslüman komutanları da ekrana taşıyacağız.”

Halid Bin Velid pilot bölümü, yaklaşık 7-8 aylık bir hazırlık süreci geçirmiş. Pilot bölümden sonra kolları sıvayan ekip, çekimleri tamamlanan bölümlerin yayınlanacağı tarihi bekliyor.

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