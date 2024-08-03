Ehliyet sınavında yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

‘'Sınav güzergahlarında müsait bir yerde U dönüşü noktası belirlenecek ve adaylar oradan U dönüşü sağlayacaklardır. En önemli nokta ise özellikle bizim bölgemizde diğer ileride de bizim karşılaştığımız joker sorunu var. Joker sorunu nedir? Bir öğrencinin yerine başkasının sınava girmesidir. Artık sürücü kursuna gelip kayıt olan kişi müracaat formunu kendisi doldurduktan sonra canlı ortamda sürücü kursu tarafından fotoğrafı çekilip Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri olan MEBBİSE fotoğrafını aktaracağız. Bunun yanında bir de biyometrik fotoğrafını da sisteme aktaracağız. Böylelikle bakanlık bunun önüne bir nebze olsun geçmiş olacak. Yine engellilere yönelik bazı çalışmalar olacak. Engeli vatandaşımız kendi aldığı araca uygun tertibat sağlanırsa belki de kendi aracıyla sınava girebilecek''