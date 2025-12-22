Ekol TV yayın hayatına son verdi

Ekol TV, faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Kanalın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan sermaye yapısındaki gelişmeler ve değişimlerin ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Açıklamada, yönetim kurulunun gerekli değerlendirmeleri yaptığı vurgulanarak, gelinen aşamada Ekol TV’nin yayın faaliyetlerine devam edemeyeceği ifade edildi. Bu doğrultuda kanalın faaliyetlerini sonlandırma kararı alındığı kamuoyuyla paylaşıldı.
Ekol TV’nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada “ Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir.
Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.
Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız” ifadeleri kullanıldı.