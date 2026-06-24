El Nino Türkiye'de ne zaman etkili olacak? Uzman isim tarih vererek açıkladı

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında Avrupa'daki sıcak hava dalgasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CNN Türk'te konuşan Prof. Dr. Şen, şu ifadeleri kullandı:





"Türkiye'deki sıcaklık artışlarını görüyoruz. Sıcaklıklar Türkiye'nin hemen hemen her yerinde Haziran ayının ortalamasının 2-3 derece üstünde seyrediyor. Neden Avrupa gibi değil? Şundan dolayı, biz buna omega etkisi deriz. Bu sıcak hava Avrupa'nın üzerine oturmuş durumda. Daha çok batısını etkiliyor Avrupa'nın. Biz bu omeganın sağ tarafındayız. Doğu tarafında olduğumuz için de bu sıcak hava dalgasının kenarından etkileniyoruz.





Sıcak hava dalgası ne zaman gelecek?





Esasında biz Türkiye'ye sıcak hava dalgasını Temmuz ayında bekliyoruz. Temmuz ve Ağustos ayında bekliyoruz, Eylül ayına sarkar mı ona da bakacağız. Yeni bir sistem daha gelir. Avrupa'daki o sıcak sistem önümüzdeki hafta bitiyor, enerjisini bitiriyor. Avrupa'da biraz nefes alacak, kurtulacak. Ama bu sürekli değişen bir sistem olduğu için bunun gibi, Avrupa'yı kasıp kavuran bu sistem gibi daha çok gelecek Avrupa'ya. El Nino'nun etkisiyle Avrupa sıcak havanın etkisi altına girecek. Türkiye'de yağışlar da durdu. Önümüzdeki günlerde de yağış pek görünmüyor. İşte bu Avrupa'daki sıcak havanın etkisinden... Bu omega bloğu dediğimiz sistem bunu engelliyor, Cebeli Tarık Boğazı'ndan bu yana yağışlar geçmiyor.





"Avrupa kavruluyor"





El Nino bu sene çok kuvvetli. Çok kuvvetli olmasından dolayı sıcak hava dalgası olarak dünyayı kavuruyor. La Nino olduğu zaman da daha soğuk bir hava oluyor. Avrupa hakikaten kavruluyor, özellikle İspanya ve Fransa, Almanya'ya da geliyor. Hafta sonunda Kuzey Avrupa'ya kayacak. Önümüzdeki hafta ise bu iyice Orta Avrupa'ya ve Balkanlara doğru kaymaya başlayacak. İşte o zaman doğu tarafındaki etkisi bizi de etkileyecek.





"Hafta sonu sıcaklıklar artacak"





Dolayısıyla hafta sonundan itibaren, yani Cuma-Cumartesiden itibaren Türkiye'deki sıcaklıklar özellikle Batı bölgelerde 2-3 derece daha da artacak. İstanbul 32-33 dereceleri görecek, Antalya 38 dereceleri görecek, İzmir 35 dereceyi geçen sıcaklıklar görecek.





Orman yangınlarına dikkat





Avrupa'daki sıcak havanın etkisi hafta sonundan itibaren etkilemeye başlayacak. Ama Fransa'daki gibi aşırı bir sıcak hava değil. Ortalamanın 5-6 derece üstüne çıkacak. Ege kıyılarında ve Çanakkale, Balıkesir, Manisa civarlarında orman yangınları riski önümüzdeki hafta artıyor. Ona da dikkat edelim."







