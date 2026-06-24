Trabzon'dan 4 kıtada 76 ülkeye ihracat: Bu tüfek ve tabancalar için 76 ülke sırada bekliyor

"İhracata yönelik 150 bin tabanca ve 10 bin piyade tüfeği üretimi gerçekleştirdik"





TİSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Murat Alemdaroğlu, AA muhabirine, uluslararası pazarda yoğun ilgi gördüklerini söyledi.





Bu kapsamda ürettikleri ürünleri 4 kıtadaki ülkelere ulaştırdıklarını belirten Alemdaroğlu, "Hafif silah olarak adlandırılan tabanca ve piyade tüfeği üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu ürünleri de başta kolluk güçlerimiz olmak üzere 76 ülkeye ihraç ediyoruz. 2025 içerisinde ihracata yönelik 150 bin tabanca ve 10 bin piyade tüfeği üretimi gerçekleştirdik. Ürünlerimizin yüzde 70'ini ihracata, geri kalanını kolluk güçlerimizin kullanımına sunduk." diye konuştu.





Alemdaroğlu, üretilen tabancaların Türkiye'de uzun zamandır kolluk güçleri tarafından tercih edildiğini vurgulayarak, "Yaptığımız sözleşme kapsamında kolluk güçlerimize yaklaşık 52 bin silah tedarikini 2025 içerisinde gerçekleştirdik." dedi.