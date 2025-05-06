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Emaar Square Mall Aker mağazası görkemli bir açılışla kapılarını açtı

Emaar Square Mall Aker mağazası görkemli bir açılışla kapılarını açtı

14:036/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Aker
Aker

Türkiye’nin öncü moda markalarından Aker, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayarak büyümeye devam ediyor. 38. mağazasını İstanbul'un en prestijli alışveriş merkezlerinden biri olan Emaar Square Mall'da açan Aker, çalışan sayısını 460'a çıkararak büyüme ivmesini sürdürüyor. Şıklık ve zarafetin buluşma noktası olan Aker, moda tutkunlarını bu özel mağazada ağırlıyor.

Aker’in zarif tasarımları modern alışveriş deneyimiyle buluşuyor.

Yeni mağaza konseptiyle müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen Aker, geniş ürün yelpazesi ve modern tasarım anlayışıyla alışveriş severlere hizmet veriyor. Emaar Square Mall’daki mağazası ile fark yaratan Aker, zamansız çizgisi ve özgün koleksiyonlarıyla, İstanbul’daki moda severlerin yeni buluşma noktası oluyor.

Modern ve sofistike mağaza konsepti ile tasarlanan Emaar Square Mall Aker mağazası, özel koleksiyonları ve benzersiz müşteri deneyimiyle lüks alışveriş anlayışına yeni bir soluk getiriyor. Aker’in zamansız tasarımlarını keşfetmek, en yeni koleksiyonları yakından incelemek ve alışverişin keyfini çıkarmak isteyen herkesi mağazamıza bekliyoruz.

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