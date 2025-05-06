Emaar Square Mall Aker mağazası görkemli bir açılışla kapılarını açtı

Yeni mağaza konseptiyle müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen Aker, geniş ürün yelpazesi ve modern tasarım anlayışıyla alışveriş severlere hizmet veriyor. Emaar Square Mall’daki mağazası ile fark yaratan Aker, zamansız çizgisi ve özgün koleksiyonlarıyla, İstanbul’daki moda severlerin yeni buluşma noktası oluyor.

Modern ve sofistike mağaza konsepti ile tasarlanan Emaar Square Mall Aker mağazası, özel koleksiyonları ve benzersiz müşteri deneyimiyle lüks alışveriş anlayışına yeni bir soluk getiriyor. Aker’in zamansız tasarımlarını keşfetmek, en yeni koleksiyonları yakından incelemek ve alışverişin keyfini çıkarmak isteyen herkesi mağazamıza bekliyoruz.