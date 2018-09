Emine Erdoğan Maarif Vakfı Okulu öğrencilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Türkiye Maarif Vakfı Okulu öğrencileri ve temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında eşlik etmek üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "New Jersey'de faaliyet gösteren Maarif Vakfı Okulu'nun temsilcileri ile New York'ta bir araya geldik. Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan, okul yöneticileri ve öğrenciler yapılan çalışmaları anlattı. Özgün bir eğitim modeli olan okulumuza başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) uluslararası eğitim yapılanmasıyla mücadelede öncü kurumlardan Türkiye Maarif Vakfı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk okulu Maarif Vakfı Okulu, New Jersey eyaletinin Clifton şehrindeki faaliyetine geçen yıl ağustos ayında başlamıştı.

Maarif Vafkı Okulu, anaokulu, ilk ve orta öğretim kademelerinde eğitim-öğretim hizmeti sunuyor.

