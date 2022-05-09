Hayat En pahalı Dünya Kupası Katardan altyapıya 229 milyar dolar
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En pahalı Dünya Kupası: Katar'dan altyapıya 229 milyar dolar

Kasım ayında Katar’da gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası için inşa edilen yedi stadın maliyeti de dahil olmak üzere toplam 229 milyar dolar altyapı yatırımı yapıldı. Katar hükümeti, turnuvanın ardından ülkeye daha fazla turist çekerek uzun vadede enerji dışı gelirlerini artırmayı hedefliyor.

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En pahalı Dünya Kupası: Katardan altyapıya 229 milyar dolar
Lusail Stadı

Hava sıcaklığı sebebiyle kasım ayında gerçekleşecek turnuva öncesi Katar Hükümeti tarafından yapılan harcamaların ülkeye turizm geliri olarak dönmesi bekleniyor.

El Beyt Stadı
El Beyt Stadı

Körfez’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin cazibe merkezleri Dubai ve Abu Dabi’nin gölgesinde kalan Katar’ın başkenti Doha için Dünya Kupası önemli bir şans olarak görülüyor.

Ahmad Bin Ali Stadı
Ahmad Bin Ali Stadı

Bölgesindeki rekabetten geri kalmak istemeyen Katar, organizasyon için 11 yılda altyapıya 229 milyar dolar harcadı.

974 Stadı
974 Stadı

Bu denli yüksek bir yatırım yapılması Katar’ın 2030 yılına kadar turist sayısını yılda 6 milyona çıkararak ekonomisini çeşitlendirmeye çalışması olarak açıklanıyor.

El Thumama Stadı
El Thumama Stadı

KATAR İÇİN ‘SIÇRAMA TAHTASI’ OLABİLİR

Hükümet yetkilisinin verdiği demeçte, Doha’nın Orta Doğu’da düzenlenecek ilk futbol Dünya Kupası’nı gelebilecek turistler için bir “sıçrama tahtası” olarak gördüğünü söyledi. Güney Afrika’da yetkililer, 2010 Dünya Kupası’nın bir turizm patlaması başlattığını ve turizmin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 10’una yakın katkıda bulunduğunu aktardı.

Lusail Stadı (İçi)
Lusail Stadı (İçi)

Hükümet destekli Katar şirketleri ve özel yatırımcılar, alışveriş merkezleri, oteller, toplu konutlar ve tema parkları gibi ticari girişimlere milyarlarca dolar yatırdı.

El Janoub Stadı
El Janoub Stadı

Katar devletinin inşası tamamlanan tesislerde turnuva sonrasında da farklı etkinlikler planladığı; amacın tesislerin farklı amaçlarla kullanılmasına devam edilmesi olduğu kaydediliyor.

Uluslararası Khalifa Stadı
Uluslararası Khalifa Stadı

REKOR BÜTÇE

Katar’ın Dünya Kupası hazırlıkları için kullandığı bütçe önceki turnuvalara bakıldığında bir rekor anlamına geliyor. Güney Afrika, 2010 yılında etkinliğe hazırlanmak için altyapıya 3,3 milyar dolar harcarken, Brezilya 2014’teki etkinliğe ev sahipliği yapmak için 11,6 milyar dolarlık altyapı harcaması yaptı. Halihazırda bölgenin en büyük ABD askeri üssüne ve Orta Doğu’nun en etkili TV kanalına ev sahipliği yapan Katar, sadece futbol stadyumlarına değil, aynı zamanda otoyollara, metro ağına, liman ve genişletilmiş bir havaalanına da para harcadı.

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