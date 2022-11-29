Hayat Enine boyuna ahîlik teşkilatı
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Enine boyuna ahîlik teşkilatı

Türkiye Yazarlar Birliği ve birçok seçkin kurumun işbirliğiyle “Ahîlik Şûrası” düzenlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enine boyuna ahîlik teşkilatı
​​Türkiye Yazarlar Birliği ve birçok seçkin kurumun işbirliğiyle “Ahîlik Şûrası” düzenlenecek.

Türkiye Yazarlar Birliği ve birçok seçkin kurumun işbirliğiyle “Ahîlik Şûrası” düzenlenecek.

2-4 Aralık 2022 tarihleri arasında OSTİM Teknik Üniversitesi Konferans Salonu’nda; “Ahî Şerafeddin’in Aziz” hatırasına, “Her Gün Yeniden Kurulur Birlik 21. Yüzyılda Yiğitlik, Ahîlik ve Dirlik” alt başlığında gerçekleşecek şûra için hazırlıklar tamamlandı. “Ahîlik uygulamalarının dünü ve bugünü”, “Fütüvvetten ahîliğe, ahîlikten medeniyete”, “21. Yüzyılda iktisadi hayata Ahîlik perspektifinden bakış”, “Ahîlik perspektifinden kurumsal yapılanmalar” gibi oturum başlıkları altında ülkemizin dört bir yanından gelecek bilim adamları, akademisyenler, sosyal bilimciler hazırladıkları tebliğlerini paylaşacaklar.

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