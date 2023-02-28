Eni’nin Kalbi Malatya’da moral verdi

Felaketler ve toplumsal acılardan en çok çocukların etkilendiğini belirten Köselerli, “Milli Eğitim Bakanlığı’nca psikososyal destek çalışmalarına başlandı. Biz de çocuklarımızı kısa bir süre de olsa acılarından ve sıkıntılarından uzaklaştırıp mutlu etmeyi hedefliyoruz. Onların dikkatlerini dağıtıp hem kendilerini iyi hissettirebilmek hem de desteğimizin yanlarında olduğunu göstermek istedik. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tüm sanatçılarımız, teknik ekibimiz ve çalışanlarımızla bölgeye yardım tırları gönderdik. Burada çocuklarla birlikte olmak arzusundaydık. Şimdi onlarla birlikteyiz” ifadelerini kullandı.