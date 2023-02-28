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Hayat

Eni’nin Kalbi Malatya’da moral verdi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları, depremlerden etkilenen çocuklar için Mişmiş Park Fuar Alanı’ndaki çadır kentte sahne aldı. Depremzede çocuklar ilgiyle izledikleri “Eni’nin Kalbi” adlı çocuk operasıyla moral buldu.

04:00 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Depremzede çocuklar ilgiyle izledikleri “Eni’nin Kalbi” adlı çocuk operasıyla moral buldu.

Depremzede çocuklar ilgiyle izledikleri “Eni’nin Kalbi” adlı çocuk operasıyla moral buldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çocuklara moral amacıyla opera gösterisi düzenlendi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları, depremlerden etkilenen çocuklar için Mişmiş Park Fuar Alanı’ndaki çadır kentte sahne aldı. Depremzede çocuklar ilgiyle izledikleri “Eni’nin Kalbi” adlı çocuk operasıyla moral buldu. Samsun Devlet Opera ve Balesi İl Koordinatörü Aykut Köselerli, depremden etkilenen illerde çocuklara yönelik oyunlar sergilediklerini söyledi.

NORMALLEŞME SÜRECİNE KATKI

Felaketler ve toplumsal acılardan en çok çocukların etkilendiğini belirten Köselerli, “Milli Eğitim Bakanlığı’nca psikososyal destek çalışmalarına başlandı. Biz de çocuklarımızı kısa bir süre de olsa acılarından ve sıkıntılarından uzaklaştırıp mutlu etmeyi hedefliyoruz. Onların dikkatlerini dağıtıp hem kendilerini iyi hissettirebilmek hem de desteğimizin yanlarında olduğunu göstermek istedik. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tüm sanatçılarımız, teknik ekibimiz ve çalışanlarımızla bölgeye yardım tırları gönderdik. Burada çocuklarla birlikte olmak arzusundaydık. Şimdi onlarla birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

Köselerli, bölgede hayatın normalleşmesi sürecine katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.


#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
#Eni’nin Kalbi
#Malatya
2 saat önce
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Eni’nin Kalbi Malatya’da moral verdi
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