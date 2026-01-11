Ensar Vakfı Ümraniye Şubesi açılış yemeği yoğun katılımla gerçekleştirildi

Program, protokol üyeleri ve misafirlerin selamlanmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Hacı Hakkı Ekşi Camii İmam Hatibi Hüseyin Kacır tarafından okunan tilavetin ardından katılımcılara teşekkür edildi.





Programda yapılan bilgilendirmede Ensar Vakfı’nın özellikle eğitim, gençlik, burs, kültürel faaliyetler ve gönüllülük çalışmalarıyla öne çıktığı vurgulandı. Ümraniye Şubesi’nin de bu çerçevede; gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı, gönüllülük bilincini yaygınlaştırmayı ve sivil toplum alanında nitelikli çalışmalar yürütmeyi hedeflediği ifade edildi.

Açılış konuşmasını Ensar Vakfı Ümraniye Şube Başkanı Bilal Habeş Açılan açılışta yaptığı değerlendirmede, “Ümraniye’de özellikle gençlerimizin eğitim yolculuğuna destek olacak, burs ve rehberlik mekanizmalarını güçlendirecek; aynı zamanda toplumsal dayanışmayı büyütecek bir çalışma iklimi kurmayı amaçlıyoruz. Şubemiz, gönüllülük ruhunu merkeze alan, sahici ihtiyaçlara temas eden ve kalıcı değer üreten bir anlayışla faaliyet gösterecektir” ifadelerini kullandı.





Ardından kürsüye çıkan Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç, vakfın vizyonu ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yurtiçi ve yurtdışında yürütülen eğitim faaliyetlerine değinen Dr. Şener Ağaç, Ensar Vakfı’nın her geçen yıl eğitim alanındaki çalışmalarını geliştirerek sürdürdüğünü ifade etti. Bilal Habeş Açılan’ın öncülüğünde Ensar Vakfı Ümraniye Şubesi’nin ilçenin eğitim ve gönüllülük hayatına önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Protokol konuşmaları kapsamında Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik katılımcılara hitap etti. Konuşmalarda sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük esaslı çalışmaları, eğitim alanındaki katkıları ve toplumsal bilinç oluşturmada üstlendikleri sorumluluklara dikkat çekildi.





Programa ayrıca AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya da katılarak bir konuşma yaptı. Ümraniye Eğitime Destek Platformu (EDEP) Koordinatörü Cemali Ergül ise eğitim alanında yürütülen iş birlikleri ve sivil toplumun bu süreçteki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program, İlahiyatçı Abdurrahman Kürşat KATLAN tarafından yapılan dua ile sona erdi.





Açılışla birlikte Ensar Vakfı Ümraniye Şubesi’nin yönetimi şu isimlerden oluştu:

• Bilal Habeş Açılan

• Kazım Akgül

• Elif Eda Topal

• Ali Yazlı

• Serkan Kurtuluş Gürdal

• Hüseyin Bal

• Yusuf Gataullin

• Ramazan Yücel

• Hüseyin Esnemez

• Bilal Habeş Ateş

• Serpil Kurt

• Mustafa Mamur

• Veysel Dursun

• Abdurrahman Kürşat Katlan

• İbrahim Çimen

• Hüseyin Kacır