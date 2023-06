Erdoğan’ın hediye ettiği satranç takımı hayatını değiştirdi

Kralların oyunu, oyunların kralı satranç, salt bir oyun olmanın çok ötesinde. Dikkat, hızlı ve analitik düşünme, çabuk ve doğru karar verme gibi çocuklara kazandırdığı birçok beceri var. Ama yalnızca bu beceriler ile sınırlı değil. Birçok genç sporcunun hayatı satrançla değişiyor. Satranç oyunu ile tanışan genç sporcuların hem akademik başarıları artıyor hem de hayata daha iyi hazırlanıyorlar. Kimileri Edirne’den kimileri ise Kars’ın en ücra köyünden kendi imkânlarıyla mücadeleye ortak oluyor. Onlar hayatta karşılaştıkları her bir zorluğa karşı hamle yapıp sonunda şah mat edip verdikleri mücadeleyi kazanıyorlar. Geçtiğimiz hafta Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile Ana Sponsoru Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla gerçekleştirilen “2023 Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası” için Aydın’daydık. Türkiye’nin 51 kentinden 138 okul takımının ve 7-17 yaş aralığındaki 706 sporcunun iddialı hamleler yaptığı turnuvayı Aydın Mimar Sinan Salonu’nda takip ettik. Turnuva öncesi genç sporcularla konuştuk. En büyük hedeflerinin ülkemizi yurt dışında temsil etmek olduğunu söyleyen genç sporculardan satranç oynarken kimi eğlendiğini, kimi rakibini yenmekten büyük keyif aldığını anlattı. Hepsinin oyunla ilgili ortak vurgusu ise şu oldu: “Her ne olursa olsun kazanmak da var, kaybetmekte var. Önemli olan dostluk.”

Elde ettikleri başarılar ve bölge şampiyonlukları genç kızların sosyal çevresinin genişlemesine de vesile olmuş. Turnuvadan önce her rakibiyle dostluk kurduğunu söyleyen Zenğin, “Kazanmak önemli. Ama bazen hatalar olabilir. Yenildiysen pes etme. Hatalar seni inşa eder. Kazanmak istiyorsam kaybetmekten korkmuyorum” şeklinde kendini nasıl motive ettiğini paylaşıyor. Satranç oynamanın kendisine sabırlı olmayı öğrettiğini dile getiren Zenğin, satrancın sadece beyin jimnastiği olmadığını söylüyor ve ekliyor: “Satranç biraz da hayatla bağlantılı. Oynarken soyutlaştırmak gerekiyor. Hayal gücümde kendi dünyamı yaratıyorum.”

Atakan Biçer gibi göğsümüzü kabartan Duru Akın’ın yanında soluğu alıyorum bu kez. Akın, satranca 7 yaşında anaokulunda başlamış. Şu an 16 yaşında ve 9 yıldır devam eden bu süreçte satrancın hem sosyal hayatına hem de akademik hayatına birçok katkısı olduğunu hemen hemen her ilden arkadaşlar edindiğini söylüyor. “Satranç daha fazla merak duymama olanak sağlıyor” diyen Akın, önemli maçlara çıktığı zaman stresli ve heyecanlı olduğunu dile getiriyor. Akın, bunu kontrol altına almayı da zamanla öğrendiğini söylüyor. “Satranç oynarken kazanmaktan hoşlanıyorum. Bu durum beni tatmin ediyor” ifadelerini kullanan Akın, “Satranç oynarken tüm olasılıkları düşünüp, anlamaya çalışıyorum ve rakibimin ne istediğini anlamaya çalışıyorum” diyor ve satrançta başarılı olmanın ilk şartının disiplin olduğunu vurguluyor. LGS’de yüzde birlik dilimin içine giren Akın, şu an Antalya Anadolu Lisesi’nde okuyor. 10 yaşından beri milli takım havuzuna girerek ülkemizi temsil etme hakkı kazanan Akın, son olarak Rodos’ta düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’na katılmış. Akın’ın hedefi satranç sporunda uluslararası büyük başarılar elde etmek.