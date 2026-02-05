Erkeklerde kalp hastalığı riski kadınlara göre daha erken yaşta artıyor

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, ABD'de yürütülen ve sonuçları Journal of the American Heart Association dergisinde yayımlanan uzun soluklu araştırmanın bulgularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Araştırmanın, kalp ve damar sağlığına ilişkin son derece güçlü ve uzun vadeli veriler sağladığını vurgulayan Özdemir, "Çalışma kapsamında, 1985-1986 yıllarında 18-30 yaş aralığında olan toplam 5 bin 112 kişi, Ağustos 2020'ye kadar ortalama 34,1 yıl boyunca belirli aralıklarla sağlık kontrollerinden geçirilerek takip edildi." ifadelerine yer verdi.

Özdemir, erkeklerde kalp hastalığı riskinin yaklaşık 35 yaşından itibaren sessiz şekilde artmaya başladığına dikkati çekerek, "Verilere baktığımızda erkeklerde kalp hastalığı riskinin ortalama 50,5 yaşında belirgin hale geldiğini görüyoruz. Kadınlarda ise bu yaş 57,5 olarak tespit edildi. Yani erkekler, kalp ve damar hastalıklarıyla kadınlara göre yaklaşık 7 yıl daha erken karşı karşıya kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlarda riskin daha geç yaşlarda ortaya çıkmasında menopoz öncesi dönemde hormonların koruyucu etkisinin önemli rol oynadığını vurgulayan Özdemir, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle östrojen hormonu, damar yapısını koruyucu etki gösteriyor. Bu nedenle kadınlarda kalp hastalığı riski daha geç yaşlarda ortaya çıkıyor. Ancak menopoz sonrası bu hormonel koruma büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Menopoz sonrasında kadınlarda kalp hastalığı riski erkeklerle eşitlenebiliyor, hatta bazı durumlarda daha yüksek seviyelere çıkabiliyor."

Özdemir, erken menopozun kalp ve damar hastalıkları açısından önemli bir risk faktörü olduğunu belirterek, erken yaşta menopoza giren kadınların da erkeklere benzer risk taşıyabildiğini ve bu nedenle daha erken dönemde kardiyolojik takip altında olmalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kalp hastalığı riskini artıran etkenlere de dikkati çeken Özdemir, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, yüksek kolesterol, şeker hastalığı, tansiyon ve yoğun stresin süreci hızlandırdığını ifade etti.